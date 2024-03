Sorteggio Europa League: ai quarti Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

© Getty Images

Sorteggio amaro per le tre italiane ancora in corsa nei quarti di finale di Europa League. L'urna di Nyon ha regalato il derby italiano Milan-Roma, mentre l'Atalanta ha pescato il Liverpool favorito per la vittoria finale. Chi passa il turno tra rossoneri e giallorossi se la vedrà con la vincente di Bayer Leverskusen-West Ham. Se la Dea passerà, in semifinale una tra Benfica e Marsiglia. Andata l'11 aprile, il ritorno il 18 aprile.