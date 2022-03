Sorteggio Europa League: Atalanta, pericolo Barça nei quarti

SORTEGGIO QUARTI

Oggi alle 13.30 la Dea conoscerà la prossima rivale: da evitare i blaugrana. In Conference League la Roma spera di evitare Marsiglia, Leicester e le olandesi

L'Atalanta si è qualificata con pieno merito ai quarti di finale di Europa League e conoscerà oggi alle 13.30 la sua prossima rivale. Lo spauracchio dell'urna di Nyon è rappresentato dal Barcellona, rinato sotto la gestione Xavi. Insidioso anche un eventuale accoppiamento con Lione o West Ham. Dopo il Leverkusen, c'è ancora il pericolo tedesco con Lipsia ed Eintracht. Sulla carta più abbordabili Braga e Rangers. afp

"Non solo il Barcellona, ci sono anche altre squadre che sarebbe meglio evitare" ha dichiarato il tecnico della Dea Gasperini dopo la qualificazione ai quarti. Pensiero condivisibile, ma non c'è dubbio che i catalani siano i grandi favoriti per la vittoria della manifestazione, trasformati dall'arrivo in panchina di Xavi e dagli acquisti di Ferran Torres, Aubameyang e Traoré. Dunque, meglio evitarli e incontrarli il più avanti possibile, magari nella finale di Siviglia.

Non sono rimasti avversari particolarmente agevoli, ma certamente Braga e Rangers hanno qualcosa in meno delle rivali. Lione e West Ham sono ossi davvero duri, Lipsia ed Eintracht nascondono tante insidie. Ma la Dea formato Europa non vuole smettere di stupire...

CONFERENCE LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

Previsto per oggi anche il sorteggio dei quarti di finale di Conference League. La Roma può pescare una tra queste avversarie: Marsiglia, Leicester, PSV, Bodo/Glimt, Feyenoord, Slavia Praga e PAOK Salonicco. Il 7 e il 14 aprile sono previste le gare dei quarti mentre le semifinali saranno il 28 aprile e il 5 maggio. La finale è in programma il 25 maggio a Tirana.