Sorteggi ottavi Europa League: pericolo inglese per Milan e Roma

VERSO IL SORTEGGIO

Manchester United, Arsenal e Tottenham le avversarie da evitare per Pioli e Fonseca. Molde e Young Boys le più abbordabili

Milan e Roma sono le ultime due italiane rimaste in corsa per l'Europa League 2021. La squadra di Pioli e quella di Fonseca, dopo aver eliminato rispettivamente Stella Rossa e Braga, dall'urna di Nyon attendono di sapere l'avversario da affrontare nel doppio confronto agli ottavi di finale. Derby possibili e nessuna limitazione, gli avversari da evitare sono le tre squadre inglesi rimaste in corsa: Manchester United, Tottenham e Arsenal. Più abbordabili Molde e Young Boys, che però hanno conquistato la qualificazione in Germania sul campo di Hoffenheim e Leverkusen.

In ordine di difficoltà, almeno sulla carta visto che il campo ha spesso abituato a clamorosi scivoloni o sorprese, le tre rappresentanti della Premier League rappresentano l'ostacolo più grande per le italiane. Lo United di Pogba e Bruno Fernandes, ma anche il Tottenham di Mourinho e il giovane Arsenal di Arteta sono sicuramente un gradino sopra le altre per grado di impegno.

Due le spagnole ancora in corsa con Villarreal e Granada, che ha eliminato il Napoli, a rappresentare la Liga mentre la Bundesliga ha perso a sorpresa ogni squadra. Nell'urna del sorteggio per gli ottavi di Europa League ci saranno anche Ajax, i Rangers di Gerrard, Dynamo Kiev e Shakhtar già protagoniste in Champions League contro Juventus e Inter, Slavia Praga, Olympiacos, Dinamo Zagabria e le sorprese Molde e Young Boys che la propria fortuna se la sono costruita in trasferta in Germania.