Siviglia, Suso: "Roma squadra forte e fisica e con un tecnico vincente"

EUROPA LEAGUE

Lo spagnolo ex Milan verso la finale di Budapest: "Ci aspetta un lavoro duro e molto ben preparato tatticamente"

© Getty Images La Roma la conosce bene, anche se quella di José Mourinho, rispetto a quella che ha affrontato con la maglia del Milan, è estremamente diversa. Quel che sa, in ogni caso, basta e avanza ad alzare l'attenzione, perché il suo Siviglia non pensi che a Budapest possa essere una formalità. Suso, grande protagonista nella semifinale di Europa League contro la Juve, chiarisce a eldesmarque.com: "La Roma - dice - è una squadra forte, dura. Ora hanno un allenatore che è abituato a giocare questo tipo di partite e a vincere. Sa cosa sono i finali. Ci aspetta un rivale duro, molto fisico e molto ben lavorato tatticamente”.

Il che, tradotto, significa approcciarsi alla finale senza paura, ma con la consapevolezza di dover affrontare un avversario complicato. Come, però, era anche la Juve, contro cui proprio un suo gol ha innescato la rimonta poi completata da Lamela: "È stato un tiro dal limite dell’area, ho visto il buco all’esterno ed è andato abbastanza bene”, racconta.

Vedi anche Europa League Europa League, Siviglia-Juventus 2-1: Suso e Lamela eliminano i bianconeri in semifinale

Come si sente in vista della finale? “Abbiamo superato le prime due partite, Juve e Betis, in cui l’infortunio era abbastanza fresco. Ora sto bene”. Quali sono le richieste di Mendilibar? "Lui vuole è che gli attaccanti tirino in porta. Abbiamo molte opzioni per segnare, se Ha ragione, perché tutti i gol vengono da questo, dai tiri, dai cross, dai rimbalzi, dai rifiuti… Se siamo all’interno dell’area, le cose accadono sempre”.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Real Madrid cade a Valencia, l’Atletico vince ed è secondo. Pari nel derby di Siviglia