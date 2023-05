Siviglia, Mendilibar: "Tutti disponibili e tutti vogliono giocare"

VERSO SIVIGLIA-JUVENTUS

In conferenza col tecnico degli andalusi alla vigilia della semifinale con la Juve anche Suso: "Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare"

"È stata una stagione complicata, ma i giocatori hanno visto che la semplicità spesso può portare a risultati". Dopo aver risollevato il Siviglia e averlo portato a un passo dalla finale di Europa League, José Luis Mendilibar sceglie la via della semplicità in conferenza stampa e prova a stemperare l'entusiasmo che si respira in città: ""Io penso ai giocatori, non ai tifosi. Sono tranquillo e dopo l'allenamento torno subito a casa - ha detto il tecnico alla vigilia della partita con la Juventus - Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza".

In squadra ci sono diversi acciaccati, ma nessun problema di formazione: "Qualcuno ha accusato qualche fastidio, qualcun altro rientra da un infortunio e ha pochi allenamenti nelle gambe, ma è normale in questo momento della stagione. Conta più la testa dei giocatori, sono tutti disponibili. Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrò scegliere, ho qualche dubbio ma me la dovrò giocare".

Dopo lo United con la Juve il Siviglia cerca un'altra impresa: "La differenza più importante è che contro la Juventus già nella prima partita abbiamo giocato molto bene, mentre nella gara di andata a Manchester non avevamo fatto bene".

In conferenza insieme al tecnico anche l'ex Milan Suso, assente all'andata per infortunio ma recuperato: "Ho forzato per accelerare il recupero, ma non è la prima volta. Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare". "Sto bene - ha aggiunto lo spagnolo - ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. È una partita importante, bellissima dopo l'anno che abbiamo passato".

"Per come è andata la stagione la semifinale di Europa League è una partita molto bella, ci godiamo il gruppo e la nostra gente. Ci siamo tolti un peso di dosso, adesso abbiamo fiducia", ha detto ancora Suso, che conosce bene i bianconeri e mette in guardia i suoi: "La Juve ha giocatori molto forti. Viene da tanti anni di lavoro con mister Allegri e domani ci aspetta quindi un'altra partita dura. Proveranno a colpirci in contropiede".