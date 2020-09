Shamrock Rovers, Bradley: "Il Milan è la regalità del calcio ma dobbiamo provarci"

Lo Shamrock Rovers sogna il colpaccio contro il Milan nel preliminare di Europa League di giovedì: "Sappiamo che sarà una partita difficile ma cercheremo di vincerla, come sempre. Loro sono al loro primo match ufficiale della stagione e per questo potrebbe succedere di tutto, dobbiamo crederci" la carica di Stephen Bradley, tecnico degli irlandesi. "Sappiamo cosa dobbiamo fare, giocheremo contro un top team ma abbiamo le qualità per fargli del male" continua l'allenatore.