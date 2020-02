Rosetti: "Il VAR ha corretto solo 27 decisioni in Champions League"

LE PAROLE

Dopo essere stato introdotto in Champions League, il VAR è pronto a fare il debutto anche in Europa League da giovedì nell'andata dei sedicesimi di finale. Un passo avanti importante anche se Roberto Rosetti, presidente del Comitato arbitrale UEFA, sottolinea il ruolo dell'arbitro: "In 108 partite di Champions, solo 27 decisioni sono state corrette dal VAR. Una decisione è stata ribaltata solo in una partita su quattro a dimostrazione della qualità degli arbitri".

Rosetti si è detto soddisfatto dei dati raccolti tra spareggi e gironi di Champions: "Il tempo impiegato per ribaltare le decisioni è importante: in questa stagione il tempo medio stato di un minuto e trenta secondi, quindici secondi in meno dell'anno scorso".

"Il VAR è fondamentale per il calcio, aiuterà molto gli arbitri a prendere decisioni corrette in partite così importanti. Ma voglio ricordare ancora una volta che, da protocollo, il VAR interviene solo in caso di chiari ed evidenti errori e non in situazioni controverse. Al calcio servono soprattuto bravi arbitri, con personalità e capaci di decisioni coraggiose" ha concluso Rosetti.