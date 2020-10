Roma, Fonseca verso lo Young Boys: "Turnover massiccio, ho fiducia nei giovani"

VERSO YOUNG BOYS-ROMA

Nel freddo di Berna, l'Europa League della Roma inizierà contro lo Young Boys campione di Svizzera. Tra acciacchi, squalificati e giocatori positivi al Covid, la trasferta elvetica sarà complicata per i giallorossi che mixeranno giocatori esperti ai più giovani: "Sono soddisfatto della mia rosa - ha commentato Fonseca alla vigilia -. Nutro fiducia in tutti i giocatori perché è importante avere calciatori esperti, ma anche giovani talenti come Villar o Carles Perez. Il nostro obiettivo è migliorare la Roma ogni giorno e ho totale fiducia nel lavoro della società".

Il turnover sarà massiccio rispetto alla sfida di campionato contro il Benevento: "Faremo anche più di 5-6 cambi perché ho fiducia in tutti i miei ragazzi, per il presente e per il futuro. In questo momento le rotazioni sono importanti".