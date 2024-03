Roma, De Rossi: "Lukaku ha un problema all'anca, Dybala non so se giocherà"

VERSO BRIGHTON-ROMA

Il tecnico giallorosso alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton: "Sono tranquillo con i giocatori che ho a disposizione"

© Getty Images "Lukaku non è venuto, ha un problema all'anca che gli si presenta sistematicamente. Vedremo come si risolverà la situazione, penso sia un problema di pochi giorni ma non lo so con certezza". Daniele De Rossi spiega il forfait dell'attaccante della Roma alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League in casa del Brighton. "Dybala sta bene ma devo ancora decidere se giocherà o meno - ha detto ancora - Turnover? Non è questione di turnover ma di avere tanta gente fresca in campo, nei quali io ripongo tantissima fiducia. Vogliamo sempre avere gente al 200% in campo", ha aggiunto. "Sono stanco, lavoro tanto ma sono felice di essere alla Roma".

Vedi anche roma Roma, avanti con De Rossi: c'è il piano per un biennale

"Ci sono giocatori forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo giocare senza di loro, qualora non giocasse Paulo perché questo lo devo ancora decidere. Sono tranquillo con i giocatori che ho a disposizione oggi - ha detto De Rossi alla vigilia - Gestire i momenti per un calciatore, un allenatore, è come il pane: è tutto. Ma gestire non vuol dire chiudersi in area perché hai un vantaggio di 4 gol. Se c'è stata una gara dove abbiamo gestito bene le forze è stata proprio quella di andata, quando loro hanno preso il pallino del gioco in mano e noi siamo stati bravi a fargli male in contropiede. Ma questo è un processo che arriva con la conoscenza". E ancora: "Un gol dopo sei minuti può cambiare la partita, anche se prendi gol dopo pochi minuti non è un dramma dobbiamo continuare a giocare da squadra. Dobbiamo essere consapevoli che nella gara di andata il Brighton ha avuto 4-5 occasioni da gol così come anche noi. Sono due squadre che segnano".