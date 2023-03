Real Sociedad, Kubo provoca la Roma: "Della nostra rimonta si parlerà anche tra 10 anni"

VERSO REAL SOCIEDAD-ROMA

Il fantasista giapponese crede nella rimonta nel ritorno degli ottavi di Europa League: "Se la Roma ha fatto due gol, possiamo farlo anche noi"

Takefusa Kubo è uno dei pericoli della Real Sociedad che la Roma dovrà arginare nel ritorno degli ottavi di Europa League in Spagna. I giallorossi di Mourinho partono dal 2-0 dell'Olimpico, ma il talentino giapponese nelle dichiarazioni di avvicinamento alla sfida promette battaglia, sfiorando la provocazione: "Se la Roma è riuscita a fare due gol, perché non dovremmo riuscirci noi? All'andata abbiamo avuto le occasioni senza sfruttarle a differenza loro...".

Lo stesso Kubo è convinto della rimonta della squadra di San Sebastian, tanto da spingersi oltre: "I tifosi possono essere fiduciosi, voglio far parte della storia del club e quindi rimontare il risultato dell'andata in maniera che anche tra 10 anni si parlerà della nostra impresa. Se poi accadrà con un mio gol tanto meglio".

La Roma ritroverà José Mourinho in panchina dopo la prima delle due giornate di squalifica in campionato, ma Takefusa Kubo pensa solo alla Real Sociedad: "Dobbiamo entrare rabbiosi in campo, giocare con aggressività e fiducia. Non possiamo sbagliare, siamo in buona forma e dobbiamo dimostrarlo".