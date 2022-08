Playoff Europa League: Fenerbahce, Malmoe e Ludogorets ai gironi

PLAYOFF EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

Turchi a valanga sull'Austria Vienna, gli svedesi battono il Sivasspor, mentre i bulgari eliminano lo Zalgiris ai supplementari. In Conference, ok West Ham, Villarreal e Nizza

© Getty Images Nel ritorno dei playoff di Europa League, passano il turno Fenerbahce, Malmoe e Ludogorets, che vanno ai gironi eliminando Austria Vienna (4-1), Sivasspor (2-0) e Zalgiris (3-3 ai supplementari dopo l'1-0 dell'andata). Ok anche Zurigo e Ferencvaros, saluta il Gent. In Conference League, accedono invece alla fase a gruppi West Ham, Villarreal e Nizza, che superano Viborg (3-0), Hajduk Spalato (2-0) e Maccabi Tel Aviv (2-0), out il Rapid Vienna.

EUROPA LEAGUE

Missione compiuta per le big impegnate nel ritorno dei playoff di Europa League: accedono alla fase a gironi Fenerbahce e Ferencvaros. I turchi, già forti del 2-0 in trasferta, battono 4-1 l'Austria Vienna grazie alla doppietta di Kahveci. Il 4-0 in Ungheria, invece, lasciava tranquilli i magiari, che perdono 1-0 in Irlanda ma eliminano lo Shamrock Rovers. Avanzano anche il Ludogorets, che dopo l'1-0 in Bulgaria pareggia 3-3 dopo i supplementari con lo Zalgiris e stendono i lituani, il Malmoe, che si impone 2-0 in Turchia sul Sivasspor dopo il 3-1 in Svezia, e lo Sheriff, che supera gli armeni del Pyunik ai rigori dopo 180 minuti senza gol. Saluta invece il Gent, che perde 2-0 anche in casa dell'Omonia e fallisce la qualificazione.

EUROPA LEAGUE, TUTTI I RISULTATI

AEK LARNACA-DNIPRO 3-0 (TOT. 5-1)

ZALGIRIS-LUDOGORETS 3-3 DTS (TOT. 3-4)

SILKEBORG-HJK 1-1 (TOT. 1-2)

FENERBAHCE-AUSTRIA VIENNA 4-1 (TOT. 6-1)

OMONIA-GENT 2-0 (TOT. 4-0)

SHERIFF-PYUNIK 3-2 DCR (TOT. 3-2)

SIVASSPOR-MALMOE 0-2 (TOT. 1-5)

HEARTS-ZURIGO 0-1 (TOT. 1-3)

SHAMROCK ROVERS-FERENCVAROS 1-0 (TOT. 1-4)

CONFERENCE LEAGUE

Non sbagliano neanche le big impegnate in Conference League. Il West Ham di Scamacca, dopo il 3-1 di Londra, batte 3-0 i danesi del Viborg: a sbloccare il match è proprio l'ex Sassuolo, poi segnano Benrahma e Soucek. Missione compiuta anche per Villarreal e Nizza: il Sottomarino Giallo vince anche il ritorno e si impone 2-0 a Spalato contro l'Hajduk, estromettendo i croati, mentre i francesi rimontano l'1-0 di Tel Aviv e, grazie al 2-0 nei supplementari (decide Beka Beka al 113'), hanno la meglio sul Maccabi. Ribaltone anche in Ungheria e in Svizzera: il Colonia, battuto 2-1 in casa dal Mol Fehervar all'andata, si impone 3-0 e accede ai gironi, mentre il Basilea ribalta lo 0-1 in Bulgaria e manda a casa il CSKA Sofia (2-0). Passano solo ai rigori, invece, Hapoel Beer Sheva e Young Boys: salutano Craiova e Anderlecht. Supplementari favorevoli allo Slavia Praga, che batte il Rakow (2-0), mentre chi va clamorosamente a casa è il Rapid Vienna, battuto 1-0 in Austria dal Vaduz dopo l'1-1 in Liechtenstein.

CONFERENCE LEAGUE, TUTTI I RISULTATI

AIK STOCCOLMA-SLOVACKO 0-1 (TOT. 0-4)

BASILEA-CSKA SOFIA 2-0 (TOT. 2-1)

CLUJ-MARIBOR 1-0 (TOT. 1-0)

HAPOEL BEER SHEVA-CRAIOVA 5-4 DCR (TOT. 6-5)

MOL FEHERVAR-COLONIA 0-3 (TOT. 2-4)

SLAVIA PRAGA-RAKOW 2-0 (TOT. 3-2)

VIBORG-WEST HAM 0-3 (TOT. 1-6)

VIKING-STEAUA BUCAREST 1-3 (TOT. 3-4)

WOLFSBERGER-MOLDE 0-4 (TOT. 1-4)

ANDERLECHT-YOUNG BOYS 3-2 DCR (TOT. 4-2)

BALLKANI-SHKUPI 1-0 (TOT. 3-1)

HAMRUN-PARTIZAN 3-3 (TOT. 4-7)

NIZZA-MACCABI TEL AVIV 2-0 (TOT. 2-1)

DUDELANGE-LECH POZNAN 1-1 (TOT. 1-3)

ANTWERP-BASAKSEHIR 1-3 (TOT. 2-4)

GIL VICENTE-AZ ALKMAAR 1-2 (TOT. 1-6)

HAJDUK SPALATO-VILLARREAL 0-2 (TOT. 2-6)

RAPID VIENNA-VADUZ 0-1 (TOT. 1-2)

