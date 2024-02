Pioli: "Ottavi difficili, ma gli avversari non saranno contenti di trovare il Milan"

Stefano Pioli analizza a fine gara la sconfitta indolore contro il Rennes, che permette al suo Milan di approdare agli ottavi di Europa League. "Sono tutti forti, saranno impegni difficili - ha analizzato a Milan TV -. Se vuoi andare fino in fondo chiunque arrivi sarà difficile. Ma chiunque ci prenderà non sarà contento di trovare noi". Su Leao: "Sono contentissimo. È chiaro che per me è un giocatore determinante ed è importante anche quando non segna, ma questo conta per lui. Uscire dalla partita senza gol sarebbe stato un peccato, sono molto contento del suo atteggiamento. Deve continuare a lavorare e credere in se stesso".