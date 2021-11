Napoli, Spalletti ko in Europa League: "Buon secondo tempo, ma era tardi"

Sconfitta anche a Mosca e sorpasso virtuale in classifica nel gruppo C di Europa League seppur a parità di punteggio. Il Napoli esce male dalla trasferta in Russia: "Ce la siamo giocata - ha commentato Spalletti a fine partita -, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato molto anche se le intenzioni di gioco erano corrette. Il rigore subito all'inizio ci ha creato difficoltà, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene anche se era troppo tardi. Abbiamo avuto tante occasioni".