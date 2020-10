Milan, Pioli: "Contro lo Sparta Praga ci sarà qualche cambio, fiducia in Tatarusanu

VERSO MILAN-SPARTA PRAGA

Dopo il 3-3 in campionato contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in Europa per affrontare a San Siro lo Sparta Praga nel secondo turno del Gruppo H di Europa League. Il tecnico rossonero dovrà ancora fare a meno di Gianluigi Donnarumma, positivo al coronavirus, ma ha confermato la fiducia in Tatarusanu, nonostante le incertezze dell'ultima partita. Probabile un po' di turnover, specialmente sulla trequarti: "Qualche cambio ci sarà sicuramente, perché stiamo spendendo tanto - ha detto in conferenza - La formazione però non la sanno neanche i giocatori. Ho ancora un paio di allenamenti per fare le mie valutazioni. Ibra? Se glielo chiedo lui mi dice sempre che se la sente di giocare...". lapresse

LA CONFERENZA STAMPA DI STEFANO PIOLI

Sulle avversarie del girone

"È un girone tosto e difficile, che ci metterà alla prova e nel quale dovremo confermare le nostre prestazioni. Lo Sparta ha vinto tutte le sei gare di campionato fin qui e anche contro il Lille aveva fatto molto bene prima di rimanere in dieci. Giocano un calcio moderno, fatto di ritmo e intensità. Sarà difficile superarli".

Sul post-Roma

"Delusi perché le aspettative si sono alzate? Sì è così, perché noi vogliamo sempre ottenere il massimo. Contro i giallorossi il risultato non è stato completamente positivo, ma siamo usciti dal campo con un certo rimpianto perché potevamo e volevamo vincere. Il fatto che non siamo soddisfatti è importante, perché significa che ci stiamo preparando per fare ancora meglio, che pretendiamo ancora di più da noi stessi. Questa è la strada giusta".

Sul turnover

"Qualche cambio ci sarà sicuramente perché stiamo spendendo tanto. È un momento importante della stagione, ma anche molto faticoso. Kessie e Theo Hernandez in panchina? La formazione non la sanno ancora nemmeno i giocatori. Sto facendo diverse valutazioni, ma abbiamo ancora due allenamenti davanti. Dalot è stato preso per giocare sia destra che a sinistra".

Su Ibrahimovic

"Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Dopodomani avremo subito un'altra partita importante a Udine. Se chiedo a Zlatan se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì...".

Su Tatarusanu

"Se gli ho parlato? Ho parlato con lui come con tutta la squadra quando abbiamo analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e nei suoi compagni. Penso che i giocatori debbano aiutarsi sempre l'un l'altro".

Sugli eventuali rinforzi di gennaio

"Voi pensate già al mercato, ma noi no perché abbiamo ancora tante partite davanti a noi. Comunque abbiamo le idee chiare e se avremo l'occasione miglioreremo la squadra".

Su Baresi, nominato vicepresidente onorario

"Sono molto contento per questa decisione. Franco è una leggenda del Milan e sono sicuro che saprà trasmettere i valori giusti ai ragazzi. Non vedo l'ora che venga qui a Milanello a parlare con me e con la squadra. È importante avere in società tanta gente che sa cos'è il Milan".

KRUNIC: "PARTITA DIFFICILE, MI PIACE IL RUOLO DI TREQUARTISTA"

Alla conferenza ha preso parte anche Rade Krunic: "Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non abbiamo analizzato ancora bene - ha detto il centrocampista - Non conosciamo così bene le squadre contro cui giochiamo in Europa League. In Serie A ci conosciamo tutti, più o meno. Questa è una differenza. Speriamo di vincere domani e partire subito bene in questo girone con 6 punti. Il mio ruolo? Mi piace giocare sulla trequarti, perché sono più vicino al gol, come ho fatto vedere anche a Glasgow. Non è la mia miglior caratteristica, ma posso dare qualcosa anche in quella posizione. Riesco a giocare sia trequarti, sia mediano. Dipende dall'approccio della partita e da cosa ci sia bisogno di fare. In teoria il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c'è. Per me comunque va bene qualsiasi ruolo, son sempre disponibile per il Milan".