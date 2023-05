Sivigla, Mendilibar: "Non dovremo perdere la calma. La Juve fa pochi gol"

verso juventus-siviglia

L'allenatore degli spagnoli: "La Juventus sa affrontare queste gare, per noi sarà diversa rispetto al Manchester United"

"Non sarà come la partita contro il Manchester United perché il calcio italiano è diverso: contro la Juventus dovremo mantenere la calma, affrontando la sfida minuto dopo minuto". Così il tecnico del Siviglia, José Luis Mendilibar, alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro i bianconei. "Non mi aspetto una partita con tanti gol, la Juve quando vince lo fa con poche reti - aggiunge l'allenatore degli spagnoli - e approfittano del vantaggio per non sbilanciarsi: sanno affrontare questo tipo di competizioni e di gare. Si parla molto di Vlahovic e Di Maria, preferisco sottolineare i loro centrali difensivi che sono tutti bravi".

Il Siviglia quindi dovrà giocare in maniera intelligente: "Ci servirà tanta calma, dovremo mantenere la tranquillità in ogni momento della partita - spiega Mendilibar - sapendo che la Juve sa giocare questo tipo di partite: ammetto di essere molto emozionato, ma sono anche sereno e mi sembra quasi di vivere un sogno". La stagione si avvia verso le ultime battute, "lo sforzo mentale è ancor più importante rispetto a quello fisico - dice a proposito del suo Siviglia - e qualcuno ha anche giocato il Mondiale: ho già in mente l'undici di domani sera, Ocampos non dovrebbe avere problemi a giocare".

Vedi anche Europa League Europa League, Mendilibar avverte la Juve: "Di solito arriviamo in finale e le vinciamo"