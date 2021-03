Manchester United, Solskjaer: "Col Milan dobbiamo giocare al massimo livello"

VERSO MILAN-MANCHESTER UNITED

Il tecnico gela i rossoneri: "Dalot è un nostro giocatore e non vediamo l'ora di riaverlo"

Ole Gunnar Solskajer presenta la sfida contro il Milan dopo l'1-1 dell'andata. "Dovremo giocare al nostro massimo livello - ha spiegato il manager del Manchester United -. Dovremo avere qualità, esperienza, gestione del gioco, ovviamente partire bene. Mi piace sempre giocare fuori casa al ritorno, perché ora sappiamo che dovremo segnare almeno un gol per passare il turno". Su Dalot: "E' un nostro giocatore e non vediamo l'ora di riaverlo". Getty Images

I Red Devils recuperano Rashford, De Gea, Pogba e Van de Beek rispetto all'andata, ma devono rinunciare a Martial, Cavani e Bailly. ""Siamo felici di riavere Donny, Paul e David - ha spiegato a MUTV. “Grandi giocatori. Sfortunatamente, sembra che Edinson non ha reagito bene all'allenamento di oggi e non si sentiva pronto per viaggiare".

L'allenatore norvegese gela i rossoneri sul fronte Diogo Dalot, arrivato la scorsa estate in prestito secco. "Se ha un futuro qui? Sì, ce l'ha. Quando era qui, Diogo non è mai riuscito a essere in forma per un lungo periodo a causa degli infortuni. Ora ci è riuscito per tutta la stagione, gioca in un grandi club, ha grandi aspettative. Per lui è stato un buon anno, per cui ovviamente sono molto soddisfatto del suo sviluppo".