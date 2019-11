Lazio, Inzaghi: "Ci è stato negato un rigore clamoroso"

Mastica amaro Simone Inzaghi: quella con il Celtic suona infatti come una beffa pesantissima, maturata in pieno recupero e probabilmente decisiva ai fini della qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ha vinto ancora il Celtic, ancora in rimonta, ancora secondo il tecnico della Lazio per errori di ingenuità della sua squadra e per la cronica incapacità di concretizzare le occasioni create. Ma anche, ha sottolineato, per un grosso errore del direttore di gara: “L’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi".