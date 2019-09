Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico, ma sono convinto che passeremo"

DAGLI SPOGLIATOI

Dopo il ko col Cluj all'esordio stagionale in Europa League, Simone Inzaghi mastica amaro, ma resta ottimista. "Preoccupato? Senz’altro, come spesso accade, avremmo meritato qualcosa in più. Siamo molto rammaricati - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Il primo tempo l’abbiamo fatto. Nell’altra partita del girone hanno pareggiato, sono convinto che passeremo". "Dobbiamo essere un po’ più determinati, avremo dovuto chiudere la partita prima - ha aggiunto -. Il rigore è viziato su un fallo precedente su Leiva".

"Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo - ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Migliorare? Il primo tempo è stato fatto benissimo, dovevamo essere più precisi nella finalizzazione". Poi qualche battuta sulle ripercussioni di questa sconfitta anche sul campionato. "Teniamo la testa alta, tra due giorni - ha spiegato -. Stato d’animo? Sono dispiaciuto per queste due sconfitte, la squadra non ha meritato di perdere". "Non basta quello che facciamo, ovvero giocare bene - ha aggiunto -. Dobbiamo essere più concreti a portar a casa vittorie, che sia oggi che a Ferrara, avremo meritato". "Dovremo analizzare i secondi tempi, in cui siamo calati - ha concluso -. . Parma? Io e i miei giocatori crediamo in quello che facciamo. Non sarà una partita semplice, ma recupereremo energie e domenica sera faremo una grande gara".

