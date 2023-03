Juventus, Pessotto: "Sorteggio duro, per fortuna il ritorno dopo il ricorso"

QUI JUVENTUS

Il dirigente bianconero sull'accoppiamento con lo Sporting nei quarti di Europa League: "Vogliamo arrivarci con l'organico al completo"

© ipp "Sarà una bella partita contro un avversario forte, lo ha dimostrato anche ieri battendo l'Arsenal, è una delle pretendenti alla finale. Sarà una bella sfida, anche lo Sporting è reduce dai gironi di Champions e vorrà fare bene in questa competizione come noi". Gianluca Pessotto, direttore delle giovanili della Juve commenta così il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, che vedrà i bianconeri impegnati contro i portoghesi. La sfida di ritorno è in programma il 20 aprile, all'indomani della discussione del ricorso al Collegio di Garanzia: "Sono stati bravi a non mettercela il giorno della gara".

"Dovremo essere pronti a reagire a quello che succederà il giorno prima, sia in caso positivo che negativo, ma c'è tempo - ha detto ancora Pessotto - Siamo fiduciosi, vogliamo arrivare a questi appuntamenti importanti con l'organico completo, per essere competitivi al massimo, in Europa League come in Coppa Italia. Non siamo mai riusciti ad avere i nostri campioni tutti insieme, speriamo che accada in questo finale di stagione", ha proseguito l'ex difensore. "I campioni aiutano non solo tecnicamente sul campo, ma sono fondamentali anche per giocatori com'ero io anni fa a sentire di più l'importanza delle competizioni. Il carisma e la capacità di trasmettere il peso dei match aiuta a tirar fuori il 110% da parte di tutti", ha aggiunto.