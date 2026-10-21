Juve, Spalletti cambia per il Rennes: novità in difesa e ipotesi doppio centravanti

L'Europa per rialzarsi dopo la brutta botta in campionato contro la Lazio. L'Europa League come una sorta di 'comfort zone' per la Juve, che giovedì all'Allianz Stadium (ore 18.45) riceve il Rennes dopo la larga vittoria contro il NEC all'esordio e il successo in rimonta sul Celta Vigo con l'obiettivo di consolidare la vetta e porre solide basi per una qualificazione diretta agli ottavi di finale. Spalletti, che gode al momento della fiducia della dirigenza bianconera, ma su cui aleggiano già i nomi per prenderne in posto, è pronto a cambiare. A partire dalla difesa a tre, con Gatti e Kelly pronti a giocare dal 1' accanto a Kalulu e davanti a Vicario. Con Bremer, protagonista di un botta e risposta con il tecnico bianconero nel dopo gara di domenica sera contro la Lazio ("C'è gente che si nasconde", "Lui dentro la partita come tutti") che potrebbe partire dalla panchina.



Anche a centrocampo sono attesi cambiamenti, con Koopmeiners che potrebbe avere una nuova occasione da titolare insieme a Sarr. Sugli esterni McKennie (che indosserebbe la fascia da capitano) e Cambiaso, anche se lo statunitense potrebbe essere avanzato sulla trequarti per sostenere la manovra offensiva. Proprio l’attacco rappresenta il principale tema della vigilia. Le assenze di Conceiçao, fermato da una lussazione alla spalla, di Yildiz e con Zhegrova escluso dalla lista Uefa, stanno spingendo Spalletti a valutare la soluzione con il doppio centravanti. L’idea più accreditata è quella di schierare insieme Woltemade e Kolo Muani, una coppia che garantirebbe maggiore presenza in area e più peso contro la difesa francese. Alle loro spalle potrebbe agire Nico Gonzalez, con il compito di collegare centrocampo e attacco e creare superiorità tra le linee. Con il recuperato Boga pronto a dare il suo contributo dalla panchina.