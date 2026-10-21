Juve-Rennes, le probabili formazioni: Woltemade e Kolo Muani titolari, McKennie trequartista

L'Europa per rialzarsi dopo la brutta botta in campionato contro la Lazio. L'Europa League come una sorta di 'comfort zone' per la Juve, che giovedì all'Allianz Stadium (ore 18.45) riceve il Rennes dopo la larga vittoria contro il NEC all'esordio e il successo in rimonta sul Celta Vigo con l'obiettivo di consolidare la vetta e porre solide basi per una qualificazione diretta agli ottavi di finale. Spalletti, che gode al momento della fiducia della dirigenza bianconera, ma su cui aleggiano già i nomi per prenderne in posto, è pronto a cambiare. A partire dalla difesa a tre, con Gatti e Kelly pronti a giocare dal 1' accanto a Kalulu e davanti a Vicario.