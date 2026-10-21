VERSO JUVE-RENNES

Juve-Rennes, le probabili formazioni: Woltemade e Kolo Muani titolari, McKennie trequartista

Il tecnico bianconero punta sulla difesa a tre, l'americano dietro le due punte

21 Ott 2026 - 20:10
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L'Europa per rialzarsi dopo la brutta botta in campionato contro la Lazio. L'Europa League come una sorta di 'comfort zone' per la Juve, che giovedì all'Allianz Stadium (ore 18.45) riceve il Rennes dopo la larga vittoria contro il NEC all'esordio e il successo in rimonta sul Celta Vigo con l'obiettivo di consolidare la vetta e porre solide basi per una qualificazione diretta agli ottavi di finale. Spalletti, che gode al momento della fiducia della dirigenza bianconera, ma su cui aleggiano già i nomi per prenderne in posto, è pronto a cambiare. A partire dalla difesa a tre, con Gatti e Kelly pronti a giocare dal 1' accanto a Kalulu e davanti a Vicario.

Anche a centrocampo sono attesi cambiamenti, con Koopmeiners che potrebbe avere una nuova occasione da titolare insieme a Douglas Luiz. Sugli esterni spazio a Cambiaso e Celik: nel 3-4-1-2 pensato da Spalletti dovrebbe esserci McKennie ad agire da trequartista. Giocheranno invece Kolo Muani e Woltemade come confermato da Spalletti nella conferenza stampa della vigilia. 

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

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