Inter, tutto in una notte: patto Conte-società anti Getafe

Dopo lo sfogo e i tentativi di ricucire è arrivato il momento della verità per l'Inter e Conte. Tutto in una notte, questa sera alle 21 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen c'è la sfida da dentro o fuori contro il Getafe. In palio i quarti di finale di Europa League e un finale di stagione che può diventare molto interessante dopo il secondo posto in campionato. La società nerazzurra, Zhang in persona, ha stretto un patto post Bergamo con l'allenatore dopo lo strappo: pensare solo al campo per cercare di arrivare alla conquista del trofeo,

"Sarà partita sporca", la definizione di Conte alla vigilia. Sporca perché gli spagnoli hanno dimostrato di avere un atteggiamento aggressivo e "cattivo". Un match duro con il Getafe che arriva più fresco e preparato visto che ha concluso la Liga due settimane fa. La condizione fisica sarà determinante e i giocatori nerazzurri non dovranno cadere nelle provocazioni avversarie (vedi Ajax). L'obiettivo dell'Inter è quello di arrivare fino in fondo: quattro partite per sollevare la coppa, un trofeo che sarebbe importantissimo per tutto l'ambiente e che potrebbe riportare il sereno tra staff tecnico e dirigenza.

