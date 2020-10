Il Napoli lancia l'allarme Covid: fermate il focolaio Az

VERSO NAPOLI-AZ ALKMAAR

L'incubo Covid-19 continua a perseguitare il Napoli. Prima i giocatori positivi del Genoa, gli azzurri Zielinski ed Elmas e il caso Juve-Napoli. Adesso l'Europa League e l'Az Alkmaar. La notizia del focolaio scoppiato all'interno della squadra olandese (9 giocatori positivi al coronavirus), prossimo avversario della banda di Rino Gattuso in Europa, ha un paio di giorni. La novità è però la reazione delle autorità e, nello specifico, dell'assessore allo Sport campano, Ciro Borriello, evidentemente preoccupato per l'arrivo a Napoli dell'Az Alkmaar. "Ci vuole un comportamento responsabile - ha spiegato -. L'Az andrebbe messo in quarantena e la partita rinviata".

Tutto liscio come l'olio se non fosse che con la Uefa non si scherza e che, a differenza di quanto si dibatte in Italia, non si sposta di un millimetro dalle indicazioni date prima dell'inizio della stagione. In sintesi: con almeno 13 giocatori disponibili, tutti in campo. Quale che sia il pericolo reale di far scendere in campo una squadra con un numero importante di contagiati.

Certo è che il vaso scoperchiato da Borriello non è da sottovalutare: "Non credo che il Comune possa intervenire - ha infatti continuato ai microfoni di Radio Punto Nuovo -, ma se interviene l'Asl di Napoli bisogna capire cosa accade". Insomma, ci risiamo. Le leggi dello Stato da una parte, quelle del calcio dall'altra. E in mezzo, di nuovo, il Napoli di Gattuso. Il tutto mentre dalle parti dell'Az non trapela nemmeno l'ombra di una qualche preoccupazione. La squadra olandese ha regolarmente giocato in campionato, si è regolarmente allenata e partirà come da programma alla volta di Napoli per giocare giovedì contro l'undici di Gattuso. A meno che non sia ancora una Asl a decidere per tutti...