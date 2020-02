Gent, Thorup: "Siamo ambiziosi, vogliamo eliminare la Roma"

VERSO GENT-ROMA

Il Gent riparte dallo 0-1 dell'Olimpico ma è fiducioso di ribaltare la situazione in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League di domani contro la Roma: "Giochiamo per noi ma anche per il Belgio, è il momento di dimostrare che siamo pronti al salto di qualità - le parole del tecnico Jess Thorup nella conferenza della vigilia -. Dopo l'andata siamo rimasti delusi per il ko ma siamo ambiziosi e vogliamo passare il turno".

"Sarà molto difficile, dovremo segnare e impedire alla Roma di farlo perché a quel punto dovremmo farne tre di reti. Ma siamo ben preparati, e mentalmente fiduciosi" ripete l'allenatore.

Thorup poi non si sbottona troppo riguardo al piano tattico della partita, "non mi sembra il momento giusto per parlarne" spiega, evitando così di dare vantaggi all'avversario.

La cosa certa, però, è che il Gent per sperare dovrà trovare la via della rete. "Dobbiamo segnare, ma va bene anche farlo all'80' perché poi c'è tempo per farne un altro o andare ai rigori - ricorda l'allenatore -. A noi basta un gol quindi non bisogna forzare dall'inizio. La Roma è un'ottima squadra e quindi bisogna essere intelligenti nel nostro gioco. Sinceramente vogliamo solo qualificarci, in che modo non importa. Oggi ci siamo anche allenati sui calci di rigore. Quello che conta è passare il turno non il come".