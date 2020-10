Gattuso: "Contro la Real Sociedad servirà un grande Napoli, sul rinnovo..." 

VERSO REAL SOCIEDAD-NAPOLI

"La mazzata l'abbiamo già presa. Domani giochiamo con una squadra molto forte sia tecnicamente che a livello di cattiveria, con un grande senso di appartenenza. Ci vorrà un grande Napoli". Contro la Real Sociedad Rino Gattuso vuole subito riscattare il ko dell'esordio nei gironi di Europa League contro l'AZ Alkmaar. "Hanno tanti giocatori giovani e molto interessanti, non c'è solo David Silva. Siamo stati fortunati a giocare senza tifosi perché qui è una bolgia. Abbiamo speso tanto e faremo scendere in campo chi è al 100%, ma sarà una squadra competitiva. Ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi a disposizione - ha proseguito - E' difficile scegliere, domani ci vuole freschezza, fisica e mentale".

Sul rinnovo e il 'nodo' clausole: "Sono qui da quasi un anno e si è creato un bel rapporto e non solo col presidente. L'ultima cosa che voglio fare è litigare con lui. Io sto bene al Napoli, voglio restare qui e come io rispetto il presidente credo che la soluzione si troverà. La clausola è un qualcosa che non mi piace, ma la voglia di rimanere e la voglia di rimanere qui è tanta. Mi ha fatto tanto piacere la visita di De Laurentiis. Lui deve venire spesso, paga gli stipendi e ha grande responsabilità nei nostri confronti. Ieri s'è presentato con un bellissimo orologio e noi dobbiamo apprezzare tutto, perché questo è un periodo molto difficile per tutti".