Gasp: "Grande opportunità, passando il turno possiamo andare lontano"

VERSO LIPSIA-ATALANTA

L'allenatore nerazzurro, nella conferenza della vigilia dell'andata dei quarti, ha parlato delle possibilità di proseguire il cammino europeo

"Riuscire a superare questo ostacolo ci può portare molto lontano, però non abbiamo mai rinunciato a niente. Anche domenica con il Napoli pur perdendo abbiamo fatto una prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League con il Lipsia. "Con il Napoli abbiamo fatto un'ottima gara giocando anche bene, però abbiamo fatto un paio di errori clamorosi. Abbiamo gettato la partita forse proprio per non aver avuto l'attenzione giusta, che dobbiamo invece trovare assolutamente in Europa".

"Man mano che sali in questa competizione trovi sempre avversari di maggiore difficoltà. Per noi è una grande opportunità, ce la vogliamo giocare al meglio. Non è la semifinale di Champions League ma un quarto di Europa League, comunque è sempre una sfida di grande prestigio. E' una squadra e una società che ha grandi ambizioni, lo dimostra la Champions League di due anni fa. Domani troveremo uno stadio pieno e tanto entusiasmo". Confrontando il Lipsia al Bayer Leverkusen, il tecnico piemontese ha evidenziato che "sono due squadre con caratteristiche diverse però in campionato sono così vicine, quindi il valore si equivale".