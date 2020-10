Fonseca non è preoccupato: "Non penso alle critiche ma solo a lavorare"

EUROPA LEAGUE

"Non penso alle critiche, sono concentrato sul mio lavoro". Alla vigilia della partita di Europa League con il Cska Sofia, Fonseca non si lascia coinvolgere dalle polemiche e conferma che Smalling, tornato in gruppo, sarà tra i titolari: "Giocherà dall'inizio come Borja Mayoral". Non mette comunque in relazione l'assenza dell'inglese con i problemi difensivi della Roma: "E' un giocatore importante per noi, ma la sua assenza non è legata ai gol subiti. I tre ragazzi che hanno giocato contro il Milan hanno fatto bene. Smalling è un grande difensore, ma Mancini, Ibanez e Kumbulla hanno giocato bene".

Tornando alla partita con il Milan, l'allenatore giallorosso aggiunge: "I calci d'angolo non mi preoccupano. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso gol subito e anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Non può succedere, dobbiamo essere più attenti. Dobbiamo controllare meglio la profondità. Dobbiamo controllare meglio questo aspetto e ci stiamo lavorando. Durante la partita, il Milan non ha giocato come sempre, non li abbiamo lasciati giocare dentro al campo ma più in profondità, siamo rimasti molto compatti".

Sul Cska ha detto: "Per me è importante avere l'atteggiamento giusto. Il Cska non è stato continuo nei risultati ma ha battuto il Basilea. Abbiamo visto una squadra forte fisicamente, che gioca in profondità e ha giocatori forti nell'uno contro uno. Hanno cambiato allenatore in questa settimana. Dobbiamo essere concentrati per non dargli fiducia nel corso della partita". Sulla situazione Covid, invece, ha aggiunto: "E' un momento delicato, tutte le squadra sono molto attente. Io ho fiducia nelle autorità sulla migliore decisione da prendere. Spero non cambi nulla per un campionato più giusto. Ho fiducia nella istituzioni che devono prendere queste decisioni".