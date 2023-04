Feyenoord, Slot avverte la Roma: "Ricordiamo Tirana, c'è voglia di vendetta"

verso feyenoord-roma

Il tecnico degli olandesi ha voglia di rivincita dopo la finale di Conference League persa in Albania a maggio

Arne Slot e il Feyenoord sono pronti a sfidare la Roma nei quarti di finale di Europa League, gara che sa di remake della finale di Conference League dello scorso maggio. In quel caso a sorridere furono proprio i giallorossi di José Mourinho, trascinati dal gol di Zaniolo al primo trionfo storico della terza competizione europea, una sconfitta che ancora oggi è una ferita aperta per gli olandesi. Il ricordo di Tirana, infatti, fa ribollire il sangue del tecnico: "Potrei avere dei sentimenti di vendetta".

Primi in classifica a +8 dalle inseguitrici Ajax e Psv a sei gare dal termine dell'Eredivisie, gli uomini di Slot vogliono prendersi la rivincita per quella finale persa a Tirana. Nel post match vinto agilmente per 5-1 contro il Waalwijk, il tecnico ha quindi sottolineato le intenzioni dei suoi in vista dei due match di Europa League: "Diciamo che mi ricordo benissimo quella spiacevole serata a Tirana e lo stesso vale per i ragazzi che erano lì l’anno scorso. Ma sarebbe strano se avessi bisogno di una motivazione in più per un quarto di finale di Europa League". Vedi anche Europa League Roma-Feyenoord, trasferta vietata anche ai tifosi giallorossi

Un chiaro messaggio alla Roma di Mourinho, attesa Rotterdam giovedì 13 aprile per il primo dei due match che decideranno chi andrà in semifinale di Europa League: "Ora abbiamo una squadra quasi completamente nuova e sono due partite, quindi la situazione è molto diversa rispetto a qualche mese fa".