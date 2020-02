Europa League, Zanetti: "L'Inter affronterà il Getafe con la massima concentrazione"

INTER

Poteva andare peggio, ma anche decisamente meglio. Javier Zanetti non si preoccupa più del dovuto del sorteggio degli ottavi di Europa League, ma tiene alta l'attenzione in casa Inter: "Credo che la cosa più importante fosse passare questo turno - ha spiegato al canale ufficiale del club -, la squadra ha fatto un'ottima partita che ci ha permesso di arrivare a questi ottavi di finale. Affronteremo il Getafe che è una squadra insidiosa e ci prepareremo al meglio come facciamo per tutte le partite".

E ancora: "Non ci sono precedenti tra le due formazioni, ma questa è una squadra che merita molto rispetto, sono quinti in classifica nella Liga e bisogna affrontarli con molta concentrazione perché è una formazione che prende pochi gol, molto fisica e come da tradizione delle squadre spagnole gli piace il possesso palla e quindi dobbiamo stare molto attenti. La prepareremo al meglio".

La gara d'andata si disputerà a San Siro il 12 marzo alle 21, il ritorno il 19 marzo alle 18.55 allo stadio Coliseum Alfonso Perez di Getafe: "Indipendentemente dall'ordine in cui si giocano le gare, dobbiamo affrontare entrambe le partite con la massima concentrazione. Noi - ha aggiunto Zanetti - vogliamo arrivare fino in fondo e già dalla prima partita dobbiamo dimostrare che ci teniamo a questa competizione".



L'argentino è poi tornato sul ritorno dei sedicesimi di finale contro il Ludogorets e si è proiettato ai prossimi impegni: "Non era una partita semplice, anche per tutto quello che succedeva all'esterno, la squadra ha approcciato molto bene, i ragazzi che giocavano di meno hanno dimostrato che ci tengono ad essere importanti. Ci stiamo preparando per tutte queste sfide ravvicinate che sono di grandissima importanza e allora ben venga che tutti stiano bene e che possano dare il loro contributo. È molto importante che il gruppo sia al completo, a disposizione".