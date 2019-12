Europa League, verso i sedicesimi: chi possono affrontare Inter e Roma

EUROPA LEAGUE

La Lazio cade in Francia e dice addio all'Europa League, mentre la Roma pareggia in casa e passa con il minimo ma sforzo ma da seconda del proprio girone e così al sorteggio di lunedì prossimo a Nyon per gli accoppiamenti dei sedicesimi, saranno soltanto due le squadre italiane: Roma e Inter, con i nerazzurri che saranno teste di serie. Europa League, Roma-Wolfsberg 2-2: le foto del match lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Nell'ultimo match della fase a gironi d'Europa League, la Roma pareggia 2-2 col Wolfsberg e si qualifica per i sedicesimi. All'Olimpico, la squadra di Fonseca sblocca il risultato al 7' con un rigore di Perotti ma viene ripresa dalla sfortunata autorete di Florenzi al 10'. Dzeko riporta avanti i giallorossi al 19', poi al 63' Weissman pareggia di testa. La Roma chiude seconda nel Gruppo J alle spalle del Basaksehir.





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

La squadra di Conte deve ringraziare l'Atalanta, che vincendo in Ucraina ha 'regalato' la prima fascia all'Inter, che può aspettare il sorteggio con grande tranquillità. In seconda fascia i pericoli per la capolista della Serie A sono davvero pochi e forse i maggiori sono rappresentati da due ex Milan, che in caso di incrocio coi nerazzurri potrebbero sentire aria di derby: Cutrone (Wolverhampton) e André Silva (Eintracht). Tra le altre squadre che sarebbe preferibile evitare anche le altre retrocesse dalla Champions (Brugge, Olimpyacos, Shakhtar e Leverkusen), ma tutte le compagini della seconda fascia sembrano ampiamente alla portata dei nerazzurri.

Meno tranquilla invece la Roma, che avendo chiuso il proprio girone al secondo posto sarà in seconda fascia. Per i giallorossi i pericoli maggiori sono rappresentati dalle squadre inglesi (Arsenal e Manchester United fanno paura), ma anche Siviglia, Porto e Celtic (giustiziere dalla Lazio) nascondono diverse insidie. Ci sono poi le tre retrocesse dalla Champions che non sono teste di serie (Ajax, Salisburgo, Benfica) ma che sono ottime squadre in grado di mettere in difficoltà chiunque. Per i giallorossi anche il pericolo Wolfsburg, quindi non resta che sperare in un'urna benevola che magari regali il Malmo, il LASK, il Gent o il Braga.

Prima fascia - INTER, Siviglia, Malmo, Basilea, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Basaksehir, Ajax, Salisburgo, Benfica

Seconda fascia - ROMA, AZ Alkmaar, Wolverehampton, Wolfsburg, Ludogorets, Rangers, Eintracht, Cluj, Sporting Lisbona, Getafe, Copenaghen, APOEL Nicosia, Brugge, Olimpyacos, Shakhtar, Leverkusen.