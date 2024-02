Europa League, venerdì il sorteggio degli ottavi: le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta

© Getty Images

Dopo l'Atalanta, anche Milan e Roma raggiungono gli ottavi di finale di Europa League (dopo aver eliminato ai playoff rispettivamente Rennes e Feyenoord ai rigori) e dunque saranno inserite con la squadra bergamasca nell'urna per il sorteggio, in programma venerdì 23 febbraio alle 12 a Nyon, che comprende 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi affronteranno le vincitrici degli spareggi. Rossoneri e giallorossi giocheranno contro una delle teste di serie tranne l'Atalanta, visto che a questo punto della competizione non potrà esserci un derby: per entrambe il pericolo numero uno si chiama Liverpool ma attenzione anche al Bayer Leverkusen, capolista della Bundesliga, e al Brighton allenato da Roberto De Zerbi. Le altre possibili rivali per Milan e Roma: West Ham, Rangers, Slavia Praga e Villarreal.