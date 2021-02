Europa League: United agli ottavi, Leicester e Leverkusen eliminati

SEDICESIMI DI FINALE

I Red Devils pareggiano 0-0 con la Real Sociedad, Foxes e aspirine battute 2-0 in casa da Slavia Praga e Young Boys

Nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Manchester United, forte del 4-0 dell'andata, pareggia 0-0 con la Real Sociedad e vola agli ottavi. Clamorosa eliminazione, invece, per Leicester e Leverkusen, che perdono 2-0 in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Young Boys e salutano la competizione. L’Olympiacos cade 2-1 contro il Psv ma passa il turno, avanzano anche Dinamo Kiev (1-0 sul Bruges) e Dinamo Zagabria (1-0 al Krasnodar).

MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD 0-0

La sfida dell'Old Trafford, nonostante qualche emozione, si trasforma in un conto alla rovescia per la qualificazione agli ottavi di finale del Manchester United. La Real Sociedad ci prova, ma si arrende di fatto già al 12', quando sbaglia un rigore con Oyarzabal assegnato per fallo di James su Gorosabel. Anche la formazione di Solskjaer è sfortunata al 24', quando Bruno Fernandes colpisce la traversa dopo il disimpegno errato di Remiro. Il conto dei legni viene pareggiato ad inizio ripresa, con la traversa colpita da Sagnan. La partita sembra sbloccarsi al 63' grazie al colpo di testa su calcio d'angolo di Tuanzebe, viziato però da un fallo: la rete, dopo il consulto al Var, viene annullata. Regge, così, lo 0-0 iniziale che, sommato al 4-0 di Torino, regala gli ottavi ai Red Devils.

LEICESTER-SLAVIA PRAGA 0-2

Clamorosa eliminazione per il Leicester, che perde 2-0 in casa e saluta l'Europa League. Al King Power Stadium, il primo tempo è povero di occasioni: le Foxes ci provano con Albrighton, mentre lo Slavia Praga sfiora la rete dello 0-1 con Sima e Kuchta. La partita, allora, si sblocca nella ripresa. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 4 minuti: preciso cross dalla sinistra di Stanciu e mancino al volo di Provod, che batte Schmeichel e firma lo 0-1 in favore dei cechi. Dopo il gol subito, le Foxes ci provano, senza però andare vicine al pareggio che, comunque, non qualificherebbe la formazione di Rodgers. Nel finale, gli ospiti trovano addirittura il raddoppio: al 79', Sima conclude con il destro dal limite e firma lo 0-2 che chiude i giochi e regala una sorprendente qualificazione allo Slavia Praga.

BAYER LEVERKUSEN-YOUNG BOYS 0-2

Dopo il pirotecnico 4-3 di Berna, lo Young Boys vince anche la sfida di ritorno ed elimina il Bayer Leverkusen. Dopo un primo tempo senza reti, gli svizzeri passano in vantaggio ad inizio ripresa grazie al colpo di testa da due passi di Siebatcheu dopo la clamorosa papera di Lomb, chiamato a sostituire Hradecky. Nel finale, gli ospiti chiudono definitivamente i giochi volano agli ottavi di finale grazie al tocco sotto in contropiede di Fassnacht: 0-2 e missione compiuta per lo Young Boys. Si apre invece la crisi del Bayer Leverkusen, eliminata dall'Europa League e alla quarta partita consecutiva (Bundesliga compresa) senza vittorie.

PSV-OLYMPIACOS 2-1

Partita dalle mille emozioni ad Eindhoven: l'Olympiacos, dopo il 4-2 in Grecia, perde 2-1 in Olanda, ma vola comunque agli ottavi di finale. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al poderoso colpo di testa da calcio d'angolo di Zahavi, che piega le mani di Jose Sa. A fine primo tempo arriva anche il raddoppio, e sempre grazie all'ex Palermo, che firma il 2-0 con una splendida punizione all'incrocio. Nella ripresa, i greci colpiscono un palo con Camara, ma trovano il gol qualificazione proprio all'88', immediatamente dopo il legno colpito dal Psv con Malen. La rete decisiva la firma Hassan Koka con un tap-in sotto porta dopo la parata di Mvogo: una deviazione vincente che vale l'ottavo di finale per l'Olympiacos.

BRUGES-DINAMO KIEV 0-1

Dopo l'1-1 in Ucraina, la Dinamo Kiev era chiamata a vincere in Belgio: 0-1, missione compiuta e pass per gli ottavi staccato. Nel primo tempo, il Bruges chiede un calcio di rigore, non assegnato però da Jovanovic neanche dopo il consulto al Var. Dopo le parate di Mignolet e Bushchan su Shaparenko e Badji, gli ospiti passano proprio nel finale: all'83', infatti, Tsygankov mette al centro per Buyalskyy, che con il piatto destro al volo insacca e firma l'1-0 che permette alla formazione di Lucescu di passare al turno successivo.

DINAMO ZAGABRIA-KRASNODAR 1-0

Dopo il 3-2 in Russia, la Dinamo Zagabria vince anche il match di ritorno e vola agli ottavi di finale. I croati passano in vantaggio alla mezz'ora: Jakic, servito sulla sinistra, vede a centro area Orsic, che di destro batte di prima intenzione Agkatsev, regalando il doppio vantaggio nel doppio confronto alla formazione di Mamic. Il Krasnodar riesce soltanto a sfiorare il pareggio con Cabella, che però non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa, la Dinamo Zagabria deve solo controllare: l'1-0 vale il passaggio del turno.