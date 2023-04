Europa League: tonfo United a Siviglia, Ten Hag eliminato. Leverkusen-show con l’Union

EUROPA LEAGUE

I Red Devils cadono 3-0 al Sanchez Pizjuan, il Bayer ne fa quattro a Bruxelles: adesso semifinali con Juve e Roma

© Getty Images Eliminazione clamorosa per il Manchester United, sconfitto dal Siviglia 3-0 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. El Nesyri segna una doppietta sfruttando i disastri difensivi di Maguire e De Gea, nel mezzo il gol di Badé. Rakitic e compagni troveranno in semifinale la Juventus. Show del Bayer Leverkusen a Bruxelles: Xabi Alonso batte 4-1 l’Union Saint-Gilloise e accede al penultimo atto sulla strada per Budapest, dove sfiderà la Roma.

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 3-0

Clamorosa eliminazione per il Manchester United: vince il Siviglia 3-0. Partita a senso unico fin dal primo tempo, con gli uomini di Mendilibar che pressano alti per disturbare la costruzione dal basso inglese. Proprio su un grossolano errore in impostazione arriva il vantaggio dei padroni di casa: all’8’ Maguire regala palla a El Nesyri, che batte De Gea per il suo 15esimo gol stagionale. I Red Devils non riescono a reagire, il Siviglia continua a spingere: è ancora l’attaccante marocchino a sfiorare la doppietta di testa, ma il duello questa volta lo vince De Gea. Sul finale di tempo Ocampos trova il gol a giro, annullato per fuorigioco, mentre Rakitic ci prova al volo da fuori area. Al rientro dagli spogliatoi arriva un’altra doccia gelata per Ten Hag: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Badé al 47’. L’unico squillo dello United è firmato Eriksen, che sfiora l’incrocio dei pali su punizione. All’80’ il Siviglia firma il tris: altro disastro difensivo dello United, con De Gea che cicca il pallone e offre un gol facilissimo a El Nasyri. Passa il turno quindi il Siviglia, che demolisce il Manchester 3-0 e si regala la Juventus in semifinale di Europa League.

ROYALE UNION SAINT-GILLOISE-BAYER LEVERKUSEN 1-4

Trionfo del Bayer Leverkusen, che batte 4-1 l’Union Saint-Gilloise a Bruxelles. Ci mettono appena due minuti i tedeschi a sbloccare il risultato: Moussa Diaby riceve palla in profondità, salta il portiere e segna il suo 14esimo gol stagionale. È ancora l’attaccante francese ad andare vicino al raddoppio poco dopo imbeccato da Wirtz, ma stavolta il suo tiro è largo. Il secondo gol è solo rimandato: al 38’ Diaby guida la ripartenza, scarica a destra su Wirtz che mette un cross perfetto per il tap-in vincente di Bakker sul secondo palo. Nel secondo tempo si scuote l’Union, che prova ad alzare il pressing e prendere in mano il gioco, ma al 61’ arriva il tris tedesco: errore belga in impostazione, Moris regala il pallone a Frimpong che a porta vuota non sbaglia. Quattro minuti dopo arriva il gol dei padroni di casa con il bel sinistro di Terho da fuori area. Il Saint-Gilloise prende fiducia e poco dopo colpisce anche una traversa con il tiro a giro di Adingra. All’80’ però Xabi Alonso chiude i conti: bel contropiede del Leverkusen, Diaby che sfonda a sinistra e trova la parata del portiere avversario, impotente però sul tap-in vincente di Hlozek. Termina quindi 4-1 per il Bayer, che accede alla semifinale di Europa League, dove sfiderà la Roma.