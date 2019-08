Europa League: Psv e Feyenoord ai gironi senza problemi, missione compiuta per l'Eintracht  

L'Eintracht Francoforte compie l'impresa e ribalta la sconfitta dell'andata a Strasburgo: il 3-0 casalingo permette ai tedeschi di accedere ai gironi di Europa League. Qualificazione senza grattacapi per Psv e Feyenoord, mentre l'Az Alkmaar deve aspettare i supplementari sul campo dell'Antwerp. Espanyol avanti, all'Aek non basta vincere 2-0 in Turchia: passa il Trabzonspor. Eliminati anche Spartak Mosca, Aik, Bate Borisov e Hapoel Be'er Sheva.