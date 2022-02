Europa League, Porto-Lazio 2-1: decide una doppietta di Martinez

PORTO-LAZIO 2-1

Al Do Dragao la sblocca Zaccagni di tacco, ma poi la squadra di Conceicao aumenta i giri e ribalta il risultato

La Lazio stecca in Europa League ma resta in corsa per il passaggio del turno. Nell'andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale la squadra di Sarri perde 2-1 col Porto e si gioca tutto nel ritorno all'Olimpico. Al Do Dragao i biancocelesti partono bene, ma poi subiscono la reazione dei padroni di casa. Zaccagni (23') sblocca la gara con un colpo di tacco e illude la Lazio, poi Martinez (37' e 49') ribalta il risultato grazie a un colpo di testa preciso e a un destro di controbalzo in area. Porto, Martinez ribalta la Lazio Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Zaccagni 7: spinge e copre ingaggiando un duello ad alta velocità con Joao Mario. Sblocca la gara con una perla di tacco su perfetto assist di Luis Alberto ed è l'ultimo ad arrendersi. Migliore in campo per la Lazio

Pedro 6: qualità al servizio della squadra. Quando il gioco non decolla, si fa dare palla tra i piedi e non la perde mai. Nella ripresa cala

Luis Alberto 5: va al trotto in mediana e si accende solo a intermittenza. Il gol di Zaccagni arriva da un suo assist col contagiri, poi sparisce e la Lazio in mezzo al campo va in affanno

Luiz Felipe 5: lento a capire le giocate avversarie e a posizionarsi in marcatura. Martinez lo anticipa due volte e segna due gol

Martinez 7,5: si piazza al centro dell'attacco muovendosi molto per far spazio agli inserimenti da dietro e per dare un riferimento alla manovra. Ribalta la gara con una gran doppietta

Joao Mario 7: dalle sue parti c'è Zaccagni e la serata non è semplice. Riesce comunque ad attaccare la profondità e a servire due assist perfetti a Martinez

Vitinha 6,5: entra a inizio ripresa al posto di Vieira e il Porto cambia passo verticalizzando più rapidamente e manovrando con più vivacità in mediana



IL TABELLINO

PORTO-LAZIO 2-1

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario (43' st Bruno Costa), Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic (1' st Galeno), Uribe; Vieira (1' st Vitinha), Martinez (23' st Evanilson), Pepè (43' st Eustaquio).

A disp.: Ramos, Cardoso, Marcano, Taremi, F. Conceicao, Semedo, Borges. All.: Conceicao

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (27' st Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (23' st Cataldi), Luis Alberto (38' st Basic); Pedro (38' st Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (38' st Moro).

A disp.: Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Kamenovic, Romero, A. Anderson, Mussolini. All.: Sarri

Arbitro: Gozubuyuk (Ola)

Marcatori: 23' Zaccagni (L), 37' Martinez (P),

Ammoniti: Grujic, Vieira, Galeno, Evanilson (P); Milinkovic-Savic, Zaccagni (L)

Espulsi: -