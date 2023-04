Europa League, Paulo Sousa elimina la Juve: "Passerà lo Sporting"

IL DOPPIO EX

Il tecnico della Salernitana, doppio ex della partita: "Chi elimina l'Arsenal non può temere la Juventus"

"In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà". A pochi giorni dall'andata dei quarti di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona Paulo Sousa, allenatore della Salernitana e doppio ex del match, non sembra avere dubbi sull'esito del doppio confronto tra bianconeri e portoghesi: "Chi elimina l'Arsenal, leader per distacco della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell'intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus - ha dichiarato il tecnico in un'intervista a Record - Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League. Non è parlare per parlare, credo che sia comunque così".

"La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un avversario con le linee molto corte e la disponibilità per azioni rapide di avvicinamento alla porta - ha continuato Sousa - Uno dei segreti sarà la capacità di stimolare il calcio associativo e attaccare diagonali brevi e poi saper sfruttare tutto questo in azioni rapide, tenendo sempre presente che la Juventus si sente molto a suo agio quando viene spinta verso la sua ultima roccaforte".

"La Juve è una squadra molto infida a quel livello. Sembra in difficoltà, ma non lo è. È una squadra tipica di Massimiliano Allegri, un allenatore esperto con innegabile prestigio, e che è fondamentalmente focalizzato sul risultato. Gioca a suo agio con un muro basso, dando l'iniziativa all'avversario. Questo perché è una squadra che predilige uscire veloce, spesso in contropiede e sfruttando la qualità individuale dei suoi giocatori".

