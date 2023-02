Europa League: pari tra Barcellona e United, il Siviglia travolge il Psv. Bene lo Shakhtar

EUROPA LEAGUE

Al Camp Nou finisce 2-2 tra i Blaugrana e i Red Devils, gli andalusi superano 3-0 l’Eindhoven

Nell’andata dei playoff di Europa League pareggio spettacolare tra Barcellona e Manchester United, al Camp Nou finisce 2-2. Pari anche per lo Sporting, 1-1 contro il Midtjylland. Il Siviglia travolge 3-0 il Psv Eindhoven, colpo del Monaco: 3-2 allo scadere a Leverkusen. Lo Shakhtar Donetsk trionfa 2-1 contro il Rennes, pareggio a reti bianche tra Ajax e Union Berlino. Il 23 febbraio andranno in scena le gare di ritorno.

BARCELLONA – MANCHESTER UNITED 2-2

Pareggio spettacolare al Camp Nou tra Barcellona e Manchester United, nel primo round è 2-2. Un primo tempo piuttosto bloccato, dove le squadre si studiano e non puntano ad offendere con insistenza. A essere più propositiva è la squadra di ten Hag, che però non riesce ad accendere la velocità di Rashford. Si va all’intervallo a reti bianche. Nell’inizio della ripresa la partita si sblocca e si accende improvvisamente, con i Blaugrana che passano in vantaggio al minuto 50 grazie al colpo di testa su corner di Marcos Alonso. Reazione immediata dei Red Devils, che trovano il pareggio due minuti più tardi proprio grazie a Rashford, con un bel destro secco sul palo di un ter Stegen non impeccabile. Il numero 10 dello United torna protagonista anche al 58’, quando salta secco Raphinha, mette un pallone in mezzo che viene deviato da Bruno Fernandes e messo nella propria porta da Koundé. Il Barça non demorde e acciuffa il pareggio al 76’, con il tiro-cross di Raphinha dalla sinistra che beffa de Gea. Ritmi altissimi e grandi occasioni da una parte e dall’altra nel finale (anche un auto-palo colpito da Casemiro), ma la partita finisce 2-2. Per la qualificazione agli ottavi tutto rimandato alla gara di Old Trafford del 23 febbraio.

SHAKHTAR DONETSK – RENNES 2-1

Vittoria importante per lo Shakhtar Donetsk, che si impone 2-1 contro il Rennes. Gli ucraini passano in vantaggio nelle prime battute, all’11’ è Kryskiv a realizzare la rete dell’1-0. I francesi reagiscono e si mettono in moto alla ricerca del pari a lunghi tratti nel corso del primo tempo, ma a pochi istanti dal duplice fischio lo Shakhtar raddoppia: al 45’ Bondarenko segna il 2-0 trasformando dal dischetto. Nella ripresa i rossoneri accorciano le distanze, grazie alla rete Toko Ekambi su assist di Doku al 59’. La partita si accende con le squadre che si allungano, gli ospiti cercano il pari con continuità, ma il Donetsk resiste. Finisce 2-1, con lo Shakhtar che si porta avanti nel discorso qualificazione.

AJAX – UNION BERLINO 0-0

Termina 0-0 la gara di andata tra Ajax e Union Berlino. Nella prima frazione di gioco gli olandesi tengono a lungo il pallino del gioco, con oltre il 65% del possesso palla. Più cinico l’approccio dei tedeschi, che provano la conclusione vincente con insistenza, soprattutto con l’ex Sampdoria Thorsby. Nella ripresa i padroni di casa provano a rendersi più pericolosi, facendo partire il forcing nei minuti finali, che però non sortisce alcun effetto. Finisce 0-0, con la qualificazione ancora in bilico.

BAYER LEVERKUSEN – MONACO 2-3

Colpo in trasferta del Monaco, che supera 3-2 il Bayer Leverkusen. I monegaschi sbloccano il risultato dopo nove minuti, con il clamoroso autogol di Hradecky sulla pressione di Embolo (ritenuta fallosa dal portiere finlandese). I tedeschi accennano la reazione, che è però troppo tiepida nel corso del primo tempo. Si va a riposo sull’1-0 ospite. A inizio ripresa le cose cambiano, con il Leverkusen che pareggia i conti al minuto 48: Diaby riceve per vie centrali sull’assist di Frimpong, va in serpentina dentro l’area e insacca l’1-1. Gli undici di Xabi Alonso raddoppiano dieci minuti più tardi, grazie alla rete di Florian Wirtz, ma gli ospiti restano in partita e al 74’ trovano il 2-2 con il sinistro a girare da fuori area di Diatta. La partita è estremamente viva nei minuti finali, con i monegaschi che riescono addirittura a vincerla al 92’ grazie alla gran botta dalla distanza di Disasi. Finisce 3-2, con il Monaco che si aggiudica il primo round e avrà il fattore campo a favore al ritorno.



SIVIGLIA – PSV EINDHOVEN 3-0

Vittoria travolgente del Siviglia, che batte 3-0 il Psv Eindhoven. Nei primi quarantacinque minuti partita praticamente spaccata in due: gli olandesi spaventano i padroni di casa nella prima parte di tempo, tenendo il possesso palla nella metà campo avversaria, senza però trovare l’imbucata giusta. Gli andalusi con il passare del tempo prendono le misure, macinano gioco e passano anche in vantaggio: al 47’ arriva la zampata di El-Nesyri su assist di Jesus Navas. A inizio ripresa gli spagnoli mettono il turbo, segnando in rapida successione le due reti del 3-0: al 50’ il raddoppio è firmato da Lucas Ocampos, che diventa protagonista anche cinque minuti più tardi regalando l’assist al 3-0 di Gudelj. Gli ospiti sono anche sfortunati, quando poco prima dell’80’ colpiscono il palo con la conclusione a girare di Veerman. Finisce 3-0, con il Siviglia che mette un piede negli ottavi di finale.



SPORTING LISBONA – MIDTJYLLAND 1-1

Pareggio casalingo per lo Sporting Lisbona, 1-1 contro il Midtjylland. Nel primo tempo le emozioni sono pochissime, con i portoghesi che tengono un prolungato possesso palla ma non riescono a colpire gli avversari. Nella ripresa il canovaccio è analogo, lo Sporting prova ad essere più pragmatico senza riuscirci. I padroni di casa superano anche il 70% del possesso palla, ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti: al 77’ rinvio disastroso di Adan, che regala palla ad Ashour al limite dell’area il quale non perdona e fa 1-0 con il sinistro. Allo scadere i padroni di casa riescono ad acciuffare il pareggio, ci pensa Coates a segnare l’1-1 con il tap-in vincente. Finisce 1-1, con il discorso qualificazione rimandato al ritorno.



CONFERENCE LEAGUE

Ludogoretz-Anderlecht 1-0 (9’ Rodrigues)

Sheriff-Partizan 0-1 (45’ Ricardo Gomes)

AEK-Dnipro 1-0 (84’ Garcia)

Trabzonspor-Basilea 1-0 (65’ Larsen)

Qarabag-Gent 1-0 (78’ Andrade)

Bodo Glimt-Lech Poznan 0-0