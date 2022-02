Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-3: Malinovskyi regala gli ottavi alla Dea

OLYMPIACOS-ATALANTA 0-3

In Grecia decidono la doppietta dell'ucraino nel secondo tempo e il sigillo di Maehle prima dell'intervallo

L'Atalanta non sbaglia e approda agli ottavi di finale di Europa League: la Dea, infatti, domina il ritorno dei sedicesimi e passa 3-0 in casa dell'Olympiacos. Gli uomini di Gasperini la sbloccano al 40' con la zampata di Maehle, poi ci pensa Malinovskyi, con due poderose conclusioni di sinistro al 66' e al 69', a chiudere i giochi, regalando il passaggio del turno ai bergamaschi e celebrando in difesa della sua Ucraina. Olympiacos-Atalanta, le foto del match Getty Images

LA PARTITA

In un momento in cui pensare al calcio diventa davvero complicato, Ruslan Malinovskyi si carica l'Atalanta sulle spalle e trascina la Dea agli ottavi di finale di Europa League. Le due reti dell'ucraino chiudono i giochi in Grecia e regalano, insieme alla zampata di Maehle, il 3-0 ai bergamaschi in casa dell'Olympiacos dopo il 2-1 dell'andata del Gewiss Stadium. Una doppietta tanto importante quanto simbolica.

Al Karaiskakis, nonostante sia proprio Malinovskyi ad inaugurare la serie di occasioni calciando senza però mettere in difficoltà Vaclik, il primo vero brivido lo creano proprio i greci: al 7', Mady Camara ci prova col sinistro dal limite andando vicinissimo allo specchio della porta. Sarà, però, l'unico motivo di sofferenza per Musso. Con Pasalic in campo nell'insolito ruolo di unica punta, la Dea fa fatica a trovare geometrie e spazi, ma riesce comunque ad indirizzare pesantemente il match a fine primo tempo: De Roon serve Maehle, Lala sembra coprire bene in diagonale difensiva ma il danese mette la punta e anticipa Vaclik, firmando l'1-0 che regala un pesantissimo vantaggio ai nerazzurri.

Nella ripresa, Pedro Martins cerca maggiore offensività inserendo Masouras al posto di Cisse, mentre prima dell'ora di gioco Pasalic e Pessina lasciano spazio a Boga e Koopmeiners. Ed è proprio l'olandese a far partire il gol del 2-0: l'ex Alkmaar lancia Boga, poi riceve nuovamente e scarica dal limite per Malinovskyi, che con un sinistro sotto la traversa firma il raddoppio, dedicando inevitabilmente il gol alla sua Ucraina. Il perfetto contropiede della formazione di Gasperini manda in archivio il discorso qualificazione e Malinovskyi ne approfitta per trovare doppietta e 3-0 con un fenomenale mancino all'incrocio dei pali. La partita, di fatto, si chiude con largo anticipo: al fischio finale, la Dea può festeggiare grazie ad un super Ruslan Malinovskyi, che per qualche ora mette da parte ansie e paure per regalare gioia e speranza ai suoi compagni e ai suoi tifosi.

LE PAGELLE

Lala 5 - Troppo ingenuo in occasione del primo gol: chiude la diagonale ma è troppo morbido e si fa beffare dal danese.

M'Vila 5 - Serata disastrosa per l'ex Inter, mai capace di stare al passo dell'atletismo del centrocampo bergamasco.

M. Camara 6,5 - Dal suo sinistro partono le migliori giocate greche: non solo la prima conclusione, ma anche cross pericolosi.

De Roon 6,5 - Trova un gran filtrante che regala a Maehle l'occasione che apre il match, poi resta in mediana e sbaglia poco o nulla.

Maehle 7 - Sul vantaggio è bravo e caparbio a non dare per persa la sfera coperta da Lala. Poi tanta corsa e copertura.

Malinovskyi 8 - Dopo più di un'ora di strappi e accelerazioni, chiude la partita a metà ripresa con due poderosi mancini dal densissimo significato, e non solo per il passaggio del turno dell'Atalanta.

IL TABELLINO

OLYMPIACOS-ATALANTA 0-3

Olympiacos (3-4-1-2): Vaclik 6; Manolas 5,5, Papastathopoulos 5,5, Cisse 5 (1' st Masouras 5,5); Lala 5 (23' El-Arabi 6), M. Camara 6,5, M'Vila 5 (23' st Vrousai 6), Reabciuk 5,5; A. Camara 6; Soares 6 (29' st Fadiga 6), Onyekuru 5,5 (15' st Valbuena 5,5). A disp.: Tzolakis, Bouchalakis, Kunde, Ba, Papadopoulos, Kitsos, Rodrigues. All.: Martins 5,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6,5, Demiral 6,5 (45' st Cittadini sv), Djimsiti 6; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6, Maehle 7 (39' st Pezzella sv); Malinovskyi 8 (39' st Mihaila sv), Pessina 6 (12' st Koopmeiners 7); Pasalic 6 (11' st Boga 6,5). A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zappacosta. All.: Gasperini 7,5

Arbitro: del Cerro Grande

Marcatori: 40' Maehle, 21' st e 24' st Malinovskyi

Ammoniti: Cisse (O), Toloi (A), M'Vila (O), A. Camara (O)