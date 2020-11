Europa League: Milan-Lille 0-3, Yazici annienta i rossoneri

MILAN-LILLE 0-3

di

ANDREA GHISLANDI

Nella terza giornata di Europa League, il Milan crolla in casa 3-0 contro il Lille e viene superato proprio dai francesi in vetta al gruppo H. Grande eroe di serata Yusuf Yazici, che realizza una straordinaria tripletta. L'attaccante turco si procura e sblocca la gara su rigore al 22' (ingenua spinta di Romagnoli), poi la chiude nella ripresa nel giro di 3' tra il 55' (complice Donnarumma) e 58'. Il Diavolo riassapora la sconfitta dopo ben 242 giorni. Il Milan crolla con il Lille lapresse

LA PARTITA

Era l'8 marzo del 2020, il giorno precedente al primo lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus, quando il Diavolo perse per 2-1 in un desolato San Siro contro il Genoa di Nicola. Da allora il Milan di Pioli non aveva più conosciuto la sconfitta (24 risultati utili di fila), crescendo partita dopo partita e acquisendo una fiducia tale da regalargli un inizio di nuova stagione da favola. Non ci sono, quindi, dubbi che quello visto stasera a San Siro sia la peggior versione degli ultimi 7 mesi. I francesi sono squadra vera e organizzata, ma a Ibra è compagni non è proprio riuscito niente, nemmeno una reazione dopo lo svantaggio per un rigore generoso concesso da Frankowski per una spinta di Romagnoli all'eroe di serata, Yazici, che racconterà a figli e nipotini il giorno in cui ha oscurato la stella di Zlatan Ibrahimovic. Squadra lenta e senza idee quella di Pioli, che ha provato a dare la scossa nel secondo tempo inserendo Calhanoglu e Rebic per gli inguardabili Krunic e Castillejo. Ma nemmeno con tutte le bocche da fuoco in campo, è arrivata la scintilla per riaccendere la gara, che anzi si è chiusa nel giro di 3': Yazici fa doppietta con la complicità di Donnarumma, poi si infila nel buco centrale lasciato dalla difesa e sempre di sinistro la piazza nell'angolino. Non è ancora scoccata l'ora di gioco, ma la sfida è chiusa qui. Sensazione confermata dalla mossa di Pioli, che appena dopo il 60' toglie Ibrahimovic e in pratica alza bandiera bianca. Il Milan ha un paio di occasioni con Rebic (bravo Maignan) e Leao, ma sono i transalpini a sfiorare in più occasioni il poker con lo scatenato Yazici, Bamba e Lihadji. Unica nota lieta della serata la sconfitta casalinga del Celtic con lo Sparta Praga: il primo posto è stato perso, ma la qualificazione ai sedicesimi non appare in bilico visto la pochezza di scozzesi e cechi. A patto, ovviamente, di non incappare più in serate come questa.

IL TABELLINO

MILAN-LILLE 0-3

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Tonali (16' st Bennacer); Castillejo (1' st Leao), Krunic (1' st Calhanoglu), Brahim Diaz (33' st Hauge); Ibrahimovic (17' st Rebic). A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Maldini. All.: Pioli

Lille (4-4-2): Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné (20' st Lihadji), Xeka (20' st Andrè), Renato Sanches (35' st Soumarè), Bamba (39' st Mandava); Yazici (35' st Yilmaz), David. A disp.: Karnezis, Chevalier, Djalo, Soumaoro, Pied, Reinildo, Niasse, Weah. All.: Galtier

Arbitro: Frankowski (Polonia)

Marcatori: 22' rig., 10' st e 13' st Yazici (L)

Ammoniti: Xeka (L), Zeki Celik (L)

Espulsi:

Note: