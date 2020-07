Europa League: Milan in campo il 17/9, Roma e Napoli il 22/10

EUROPA LEAGUE

A una giornata dalla fine i giochi per l'Europa League sono ufficialmente chiusi, con Napoli e Roma direttamente alla fase a gironi e il Milan costretto a un triplo turno preliminare in gara secca. La squadra rossonera inizierà il proprio cammino europeo partendo dal secondo turno preliminare del 17 settembre. Un mese in più di riposo, invece, per azzurri e giallorossi, visto che l'inizio della fase a gironi è in programma il 22 ottobre.

Tre settimane di riposo e poi via alla preparazione per la prossima stagione, che per la squadra di Pioli comincerà prima di tutte le altre. Per centrare la fase a gironi il Milan dovrà affrontare 3 partite in 15 giorni: il 17 settembre, il 24 settembre e il primo ottobre. A meno che la Roma non vinca l'Europa League: in questo caso giallorossi in Champions, Milan direttamente ai gironi e ottava della Serie A ai preliminari della coppa meno prestigiosa.

LE DATE

- Turno preliminare: 20 agosto

- Primo turno di qualificazione: 27 agosto

- Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

- Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

- Spareggi: 1° ottobre

- Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre