Europa League, le pagelle di Siviglia-Roma: Dybala illude, Mancini croce e delizia

LE PAGELLE DELLA FINALE

Tra gli andalusi Bounou para tutto, Suso cambia il match e Montiel segna ancora il rigore decisivo come in Qatar

© Getty Images

I voti dI Siviglia-Roma, finale di Europa League:

ROMA

RUI PATRICIO 6 - Subisce il primo tiro in porta solo al 39', una spizzata di testa debole di En-Nesyri. Poi il palo lo salva su Rakitic. Non può nulla sull'autogol di Mancini. Rischia il pasticcio su Suso al 96'.

MANCINI 5 - Suo l'assist per Dybala, un filtrante nello spazio degno di un trequartista. Sfortunato in occasione del pareggio del Siviglia, quando buca Rui Patricio per anticipare En-Nesyri. Calcia male il rigore, forte ma centrale.

SMALLING 7 - L'inglese è il re dell'area di rigore. Cancella En-Nesyri e di testa non sbaglia un colpo. Prende di testa la traversa al 131'. Muro invalicabile.

IBANEZ 5 - Svirgola clamorosamente dopo il miracolo di Bounou su Abraham a metà ripresa. Rischia tantissimo su Ocampos, poi il Var gli rende giustizia e Taylor torna sui suoi passi cancellando il rigore per gli spagnoli. Il suo rigore si stampa sul palo.

CELIK 6 - Il suo match comincia bene con l'assist a Spinazzola che non concretizza. Bryan Gil gli fa il solletico nel primo tempo, le cose si complicano con l'ingresso di Lamela.

(1' 1°ts ZALEWSKI 6 - Finisce in parità il duello con Rekik).

CRISTANTE 6 - Fa legna in mezzo al campo insieme a Matic. Bravo dal dischetto nella lotteria dei calci di rigore.

MATIC 7 - Grande prova del centrocampista serbo, che detta i tempi del gioco ed è preziosissimo anche in fase di copertura. Sbaglia poco e fa un ottimo filtro. Si arrende solo ai crampi alla fine del 2° supplementare.

(15' 2°ts BOVE SV)

SPINAZZOLA 5,5 - Dopo 12' ha sul destro il pallone dell'1-0, ma calcia troppo centralmente e Bounou respinge in tuffo. Soffre dopo l'ingresso di Suso.

1' 2°ts LLORENTE 6 - Entra e fa il suo in un ruolo inedito.

PELLEGRINI 5 - Schierato trequartista alle spalle di Dybala e Abraham, a Budapest il capitano vive una serata storta, senza mai trovare la giocata vincente. Si becca una sacrosanta ammonizione per simulazione nel finale del primo tempo.

(1' 2°ts EL SHAARAWY 5,5 - Il Faraone era dato in grande forma, ma non riesce a dare la scossa.

DYBALA 7 - Finché dura la benzina è di una spanna sopra tutti, altra categoria. E pensare che è stato in dubbio fino all'ultimo. Il suo gol illude i giallorossi. Le sue lacrime alla fine sono quelle del popolo giallorosso.

(23' st WIJNALDUM 4,5 - La sua esperienza sarebbe stata fondamentale, ma l'olandese entra davvero male in partita. Sbaglia palloni facili e non aiuta la squadra).

ABRAHAM 5,5 - Gli arrivano pochi palloni giocabili e il suo è soprattutto un grande lavoro in fase di pressing e copertura. Però su quel pallone a pochi passi da Bounou poteva forse fare meglio.

(30' st BELOTTI 6 - Ha sul piede il pallone del 2-1, ma Bounou è super e gli nega il gol con le dita della mano destra. Un tocco quasi impercettibile che sfugge all'arbitro).

ALL.: MOURINHO 6 - Cercava la sesta coppa in carriera, ma la Dea Bendata gli volta le spalle nella lotteria dei rigori. Nel primo tempo la sua Roma è stata migliore, ma è stato tradito da alcuni uomini chiave.

SIVIGLIA

BOUNOU 8 - Reattivo su Spinazzola dopo soli 12', sul sinistro di Dybala non può nulla. Grandissima parata d'istinto su Abraham a metà ripresa e a 6' dal 90' dice no anche a Belotti. Para anche il rigore di Mancini.

NAVAS 6,5 - Ha il grande merito di fare il cross che provoca l'autogol di Mancini.

(5' 1°ts MONTIEL 7 - In Qatar aveva segnato il rigore decisivo alla Francia con la maglia dell'Argentina e stasera si ripete con l'aiuto del Var, dopo che Rui Patricio gli aveva parato il tiro ma non aveva il piede sulla linea di porta).

BADÉ 5 - Bruciato sul tempo da Dybala in occasione del gol, tra i difensori è il peggiore dei suoi. Bene di testa, rivedibile con i piedi.

GUDELJ 6 - Il suo match inizia con una terribile capocciata con Ibanez. Per fortuna si riprende e guida con attenzione ed esperienza la difesa andalusa.

(28' 2°ts MARCAO SV)

ALEX TELLES 6 - La squalifica di Acuna gli regala una maglia da titolare. Gara senza infamia e senza lode. Si arrende ai crampi.

(5' 1°ts REKIK 6 - Porta un po' di freschezza sulla fascia sinistra)

FERNANDO 5,5 - Al 43' ha sulla testa il pallone del pareggio, ma non si coordina bene e conclude alto. Rischia il rigore a 10' dal 90' con un tocco di braccio sul cross di Matic.

(28' 2°ts JORDAN SV)

RAKITIC 6 - Perde il contrasto con Cristante da dove nasce il gol di Dybala. Clamoroso palo con un sinistro da fuori area nel lunghissimo recupero del primo tempo. Freddo dal dischetto.

OCAMPOS 6 - Nel primo tempo fa fatica come tutto il Siviglia, anche lui beneficia dell'ingresso di Suso. Glaciale dal dischetto.

TORRES 5 - Schierato nel ruolo di trequartista, non si accende mai e non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Sostituito nell'intervallo. Deludente.

(1' st SUSO 6,5 - Il suo ingresso cambia volto al Siviglia, che si fa molto più propositivo e pericoloso. Svaria tra la posizione di trequartista e di esterno destro).

GYL 5 - L'ex Tottenham vince il ballottaggio con Lamela, ma la sua prestazione è davvero sottotono. Tanto fumo e poco arrosto.

(1' st LAMELA 6 - Meglio del compagno Gyl, anche si ci voleva ben poco. Impensierisce maggiormente Celik. Rischia l'espulsione nei supplementari per una gomitata a Ibanez. Segna dagli 11 metri alla sua ex squadra).

EN-NESYRI 5 - Suo il primo tiro in porta, un colpo di testa che non impensierisce Rui Patricio, del Siviglia al 39'. Poi non combina granché, sovrastato spesso e volentieri da Smalling.

ALL.: MENDILIBAR 7 - Al debutto in Europa, l'ex tecnico dell'Eibar compie la grande impresa. Ha preso in mano la squadra nei quarti contro il Manchester United e l'ha portata con merito alla vittoria finale.

