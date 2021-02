Europa League: il Tottenham va senza problemi agli ottavi, show di Dele Alli

EUROPA LEAGUE

Poker anche nella gara di ritorno contro il Wolfsberger: 4-0. Spettacolare la rovesciata dell’inglese, autore poi degli assist per le reti di Carlo Vinicius (doppietta) e Bale

Dopo il 4-1 rifilato in terra austriaca, il Tottenham archivia definitivamente la pratica Wolfsberger e vola agli ottavi di finale di Europa League. Al New White Hart Lane finisce 4-0 per gli uomini di Mourinho, che passano in vantaggio all’11’ con una meravigliosa rovesciata di Dele Alli. Al 50’ Carlos Vinicius raddoppia di testa su suggerimento dell’autore del gol dell’1-0; Bale firma il tris; Vinicius sigla la doppietta del definitivo poker.

Il Tottenham non ha problemi a sbarazzarsi del Wolfsberger anche nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con un altro poker. Non passano nemmeno 11 minuti di gioco e gli Spurs sbloccano già la situazione al New White Hart Lane: dopo un’azione insistita, Doherty mette al centro dalla destra un pallone per Dele Alli, il quale controlla la palla e, spalle alla porta, firma una straordinaria rovesciata da applausi che termina a fil di palo, assolutamente imparabile per Kuttin. Vizinger prova a scuotere la formazione austriaca colpendo di testa all’altezza del dischetto, ma Joe Hart è attento e respinge con sicurezza. Nel finale di primo tempo Carlos Vinicius e Bergwijn sfiorano il gol del raddoppio, ma il primo non inquadra lo specchio della porta e il secondo costringe Kuttin a compiere una bella parata sul suo destro. La formazione allenata da Mourinho preme (per quanto docilmente) sull’acceleratore e raddoppia a inizio ripresa: cross dalla sinistra di Dele Alli e colpo di testa schiacciato di Vinicius sul primo palo. Lamela si vede negare il 3-0 del Tottenham da una prodezza del portiere avversario. Tuttavia il tris degli Spurs arriva comunque al 73’, quando Bale trasforma con un piattone mancino di prima intenzione sotto l’incrocio un altro assist di Dele Alli. A 7’ dalla fine, la doppietta di Vinicius determina il 4-0 definitivo. Tra due settimane sarà il momento degli ottavi.