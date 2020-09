Europa League, il Milan evita il pericolo Tottenham ai playoff

A guardare troppo avanti si rischia di fare peccato ma, in attesa del sorteggio ufficiale, in programma alle 14 a Nyon, per il Milan di Europa League arrivano buone notizie. Buonissime, in realtà, visti i presupposti. Spieghiamo: al netto della gara contro il Bodø/Glimt tutta ancora da giocare e vincere, il rischio per i rossoneri era quello di pescare nei playoff una tra Tottenham e Wolsburg (ma anche Galatasaray, per dirne un'altra) per via dello status di non testa di serie della banda di Pioli. La costruzione del tabellone è venuta invece incontro ai rossoneri che nell'eventuale ultimo turno di qualificazione se la dovranno vedere con una tra Basilea, Anorthosis, Besiktas, Rio Ave, Viktoria Plzen o Sonderjyske. Avversari, insomma, decisamente alla portata del Milan.