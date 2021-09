Europa League: il Marsiglia frena a Mosca, il Betis ribalta il Celtic

EUROPA LEAGUE

Non basta all’OM un rigore di Under: Anjorin agguanta l’1-1 al 90’, nonostante l’inferiorità numerica. 4-3 degli andalusi, ok Leverkusen e West Ham

Il Marsiglia soffre a Mosca contro il Lokomotiv (in 10 uomini per mezz’ora) e non supera a pieni voti l’esame del debutto in Europa League: termina 1-1, con rigore di Under (59’) e pareggio di Anjorin (89’). Il Betis ribalta 4-3 il Celtic: il gol del sorpasso è segnato da Iglesias. Ok anche il Bayer Leverkusen, che vince 2-1 in rimonta contro il Ferencvaros, e il West Ham, che passa 2-0 sul campo della Dinamo Zagabria con Michail Antonio e Rice.

GRUPPO E

Nel girone della Lazio, il Marsiglia non riesce a espugnare la RDZ di Mosca, nonostante un gol e un uomo di vantaggio nell’ultima mezz’ora. Nel primo tempo il Lokomotiv si rende pericolosissimo con Smolov, la cui conclusione centra in pieno il palo a Pau Lopez battuto. Al 59’, però, Under viene falciato in area russa da Tiknizyan (che viene anche espulso); lo stesso ex romanista trasforma il rigore da lui stesso procurato. Tuttavia ci pensa Anjorin a sferrare un sontuoso tiro che s’insacca vicino al palo destro per l’1-1 definitivo al 90’. Il primo posto del gruppo E è così quindi solo del Galatasaray.

GRUPPO F

L’inizio del gruppo F di Europa League è appannaggio della Stella Rossa, che a Belgrado supera 2-1 lo Sporting Braga. Botta e risposta istantaneo tra le due formazioni: i padroni di casa passano in vantaggio con Rodic al 75’, ma vengono immediatamente agguantati poco più di un minuto dopo da Galeno. Sarà poi decisivo il rigore segnato da Katai all’85’ a regalare i primi tre punti ai serbi. È invece 1-1 tra Midtjylland e Ludogorets 1-1: alla rete del vantaggio di Isaksen (3)’ rispondono gli ospiti con Despodov (32’).

GRUPPO G

Grande rimonta da parte del Betis in casa contro il Celtic. Sotto di due gol, la formazione allenata da Manuel Pellegrini ribalta tutto per 4-3: dopo la rete di Ajaeti (15’) e il rigore di Juranovic (26’), prima Miranda dimezza le distanze, poi Juanmi pareggia i conti poco prima dello scadere del primo tempo. Iglesias segna il gol vittoria al 51’, prima del poker a opera di Juanmi (doppietta), che precede l’inutile rete di Ralston. Bene anche il Bayer Leverkusen, tra le mura amiche, contro il Ferencvaros: Mmaee sblocca il risultato all’8’ a favore degli ungheresi, ma Palacios (37’), Wirtz (69’) completano la rimonta del 2-1.

GRUPPO H

Il West Ham comincia nel migliore dei modi la propria avventura in Europa League: convincente, infatti, è il 2-0 con il quale si sbarazza della Dinamo Zagabria. Basta un gol per tempo agli Hammers per superare l’ostacolo: prima Michail Antonio (22’) poi Rice (51’) firmano il successo in trasferta. Vittoria esterna che arriva anche per il Genk e in pieno recupero: Onuachu consente ai belgi di piegare 1-0 il Rapid Vienna al 92’.