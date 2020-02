Europa League: il Manchester United pareggia in Belgio, Ajax ko sul campo del Getafe

Il Manchester United sul campo del Bruges non va oltre un 1-1 che comunque permette di guardare con ottimismo al passaggio del turno in Europa League: succede tutto nel primo tempo, con Martial che risponde a Dennis. Male l'Ajax, sconfitto per 2-0 dal Getafe (in gol Deyverson e Kenedy). Il Salisburgo crolla a Francoforte (l'Eintracht vince 4-1 con tripletta del giapponese Kamada), vincono in casa Sporting (3-1 sul Basaksehir) e Shakhtar (2-1 sul Benfica).