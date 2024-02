Europa League: Marsiglia, Benfica e Sporting volano agli ottavi 

EUROPA LEAGUE

L'OM batte lo Shakhtar, due portoghesi su tre passano il turno: il Qarabag elimina il Braga, saluta il Galatasaray

© Getty Images Marsiglia, Benfica e Sporting volano agli ottavi di Europa League grazie rispettivamente al 3-1 allo Shakhtar (dopo il 2-2 dell'andata), allo 0-0 col Tolosa (2-1 al da Luz) e all'1-1 con lo Young Boys (3-1 a Berna). Il Portogallo non fa tre su tre perché il Qarabag, dopo i supplementari, elimina il Braga: gli azeri perdono 3-2 ma passano il turno dopo il 4-2 del primo match. Saluta a sorpresa anche il Galatasaray di Icardi.

TOLOSA-BENFICA 0-0

Il Benfica passa il turno ma la notizia è che il match di ritorno a Tolosa finisca incredibilmente 0-0 nonostante tantissime occasioni per entrambe le squadre. Nel primo tempo le hanno soprattutto i portoghesi, che sbagliano prima con Rafa Silva, poi con Di Maria, mattatore dell'andata con due reti, infine con Antonio Silva, che da ottima posizione spara addosso a Restes. A inizio ripresa, però, la grande chance ce l'hanno i francesi, con Spierings che vanifica la grande giocata sulla destra di Donnum spedendo a lato di testa dal limite dell'area. Dopo quest'incredibile occasione, insistono i padroni di casa, ma Dallinga centra il palo, Spierings sbaglia ancora tirando su Trubin e, nel finale, Babicka è impreciso dal limite. Finisce così 0-0 e a gioire è il Benfica, che passa il turno ed è tra le migliori 16 dell'Europa League. Tanti rimpianti tra andata e ritorno, invece, per il Tolosa.

QARABAG-BRAGA 2-3 dts (tot. 6-5)

Rimonta solo sfiorata per il Braga, che vince 3-2 in casa del Qarabag ai supplementari ma perde in virtù del successo degli azeri per 4-2 in Portogallo. I padroni di casa riaprono il discorso qualificazione restando in dieci per i due gialli a Cafarquliyev, così gli ospiti ne approfittano per pareggiare i conti con Fernandes e Djalo, a segno al 70' e all'83'. Nel mezzo, anche un gol annullato a Ruiz per fallo di mano nel controllo prima di segnare. Si va ai supplementari ed è Matheus Silva, al 102', a realizzare la rete che sembra valere il passaggio del turno per il Qarabag. Negli ultimi minuti, succede di tutto: Banza segna su rigore al 115' e sembra regalare la lotteria del dischetto ai suoi, ma al 122' Akhundzade accorcia le distanze facendo impazzire il pubblico di Baku. Saluta dopo tanti sforzi nel match di ritorno lo Sporting Braga.

FRIBURGO-LENS 3-2 dts (tot. 3-2)

L'impresa di serata la firma il Friburgo che, sotto 2-0 a fine primo tempo, si impone 3-2 ai supplementari contro il Lens e passa il turno dopo lo 0-0 in Germania. I francesi si portano in vantaggio con Pereira da Costa (28') e Wahi, che raddoppia poco prima dell'intervallo. Sembra finita, ma la doppietta di Sallai tra il 67' e il 92' rimette tutto in discussione. Alla fine, la rimonta si completa al 99' grazie al gol di Gregoritsch, che fa impazzire l'Europa-Park Stadion. Nonostante gli assalti dei transalpini, i tedeschi resistono e passano il turno, trovando un clamoroso ribaltone.

MARSIGLIA-SHAKHTAR 3-1 (tot. 5-3)

Si qualifica il Marsiglia di Gasset, che batte 3-1 lo Shakhtar e passa il turno dopo il 2-2 dell'andata. Un successo che, per l'OM, arriva in rimonta: Sudakov, infatti, segna al 12' il rigore che manda in vantaggio gli ucraini, ma Aubameyang pareggia già al 23'. Il tecnico dei francesi pesca il jolly dalla panchina, perché al 64' entra Sarr che, sfruttando al 74' l'assist dell'ex Arsenal, brucia Riznyk. Passano 7 minuti e l'ex Inter Kondogbia, con un destro al volo dopo un'errore da calcio piazzato della difesa ospite, segna la rete del 3-1, che chiude i giochi e certifica il passaggio del turno di un rinato (ma comunque contestato al Vélodrome) OM. Saluta, invece, lo Shakhtar.

SPORTING LISBONA-YOUNG BOYS 1-1 (tot. 4-2)

Dopo il 3-1 di Berna, per lo Sporting il passaggio del turno sembrava solo una formalità e infatti a Lisbona con lo Young Boys finisce 1-1, risultato che qualifica ovviamente i portoghesi. Ad aprire i giochi è il solito Gyokeres, che al 13' segna il suo ventinovesimo gol in 32 partite stagionali. Lo svedese sbaglia poi al 57' un calcio di rigore e gli elvetici ne approfittano per pareggiare all'84', sempre dal dischetto, con Ganvoula. Poco male: gli svizzeri hanno poco tempo per portare la sfida ai supplementari e così lo Sporting può gioire. Il Portogallo porta dunque due squadre agli ottavi di finale di Europa League.

SPARTA PRAGA-GALATASARAY 4-1 (tot. 6-4)

Dopo il 3-2 ottenuto in Turchia con tanta fatica, il Galatasaray fa harakiri e perde 4-1 a Praga contro lo Sparta. Preciado porta in vantaggio i cechi all'8' e rimette subito tutto in parità, ma Bardakci riporta in vantaggio gli ospiti nel doppio confronto. Dopo una rete annullata per fuorigioco a Kuchta prima dell'intervallo, lo Sparta segna due gol in sei minuti: Tuci (74') e Haraslin (80') fanno impazzire il pubblico di Praga, mentre al 96' è Kuchta a riprendersi la rete invalidata e a calare il poker per i suoi, con la formazione di Buruk riversata in avanti per cercare il gol che avrebbe portato l'incontro ai supplementari. La rimonta è completa, il Galatasaray di Mauro Icardi (raramente pericoloso) e Dries Mertens (sostituito al 62') saluta l'Europa League.

CONFERENCE LEAGUE

Non riesce l'impresa al Betis, che dopo il ko per 1-0 in casa contro la Dinamo Zagabria pareggia 1-1 in Croazia: Bakambu porta in vantaggio gli andalusi, ma Kaneko segna al 59' riportando la qualificazione dalla parte dei padroni di casa. Sorride il Servette, che dopo lo 0-0 in casa passa 1-0 in Bulgaria contro il Ludogorets: decide la rete di Cognat al 6'. Dopo il 2-2 dell'andata e l'1-1 dei tempi regolamentari di Amsterdam, sono i supplementari a sorridere all'Ajax, che supera il turno grazie al gol al 114' di Taylor: 2-1 per i lancieri, eliminato il Bodø/Glimt.

Altra eliminazione a sorpresa in Conference è quella dell'Eintracht: i tedeschi non riescono a rimontare il St. Gilloise che si impone a Francoforte e vince 2-1, passando anche in virtù del 2-2 in Belgio. Dopo l'1-0 in Grecia, l'Olympiacos replica in Ungheria e con lo stesso risultato elimina il Ferencvaros, mentre il Molde passeggia (3-0) a Varsavia contro il Legia (3-2 in Norvegia). Infine, accede agli ottavi anche lo Sturm Graz, che si impone a Bratislava contro lo Slovan: finisce 1-0 dopo il 4-1 maturato in Austria.