Europa League: il Barcellona passa in rimonta, Siviglia fuori

EUROPA LEAGUE

I blaugrana ribaltano il Galatasaray 2-1 con Pedri e Aubameyang, gli spagnoli vengono eliminati dal West Ham. Avanti Eintracht, Lione, Braga e Glasgow Rangers

Il Barcellona rimonta il Galatasaray e va ai quarti di Europa League. I catalani vincono 2-1 in Turchia grazie a Pedri (37’) e Aubameyang (50’), che ribaltano il vantaggio di Marcão (28’). Avanzano con un 1-1 il Lione, che elimina il Porto, e il Braga, giustiziere del Monaco. Passano ai supplementari l’Eintracht contro il Betis e il West Ham, che a sorpresa fa fuori il Siviglia al 112’. Qualificazione anche per i Rangers sulla Stella Rossa. afp

Il Barcellona non fallisce l’appuntamento europeo. I blaugrana, dopo lo 0-0 in casa, vincono 2-1 sul campo del Galatasaray e passano ai quarti di Europa League: al vantaggio turco con Marcão (28’) rispondono Pedri (37’) e Aubameyang (50’), che valgono la qualificazione. Eliminazione a sorpresa per il Monaco, 1-1 in casa con lo Sporting Braga dopo il ko 2-0 in Portogallo. Ospiti avanti con Abel Ruiz al 20’, i monegaschi segnano solo al 90’ con Disasi. Passaggio del turno comodo per i Glasgow Rangers, che forti del 3-0 ottenuto in Scozia avanzano nonostante la sconfitta 2-1 sul campo della Stella Rossa Belgrado. Ivanic (10’) illude i serbi, Kent (56’) mette in ghiaccio la qualificazione dei britannici, il rigore di El Fardou Ben al 94’ non basta.

Nelle partite della serata, il Lione elimina il Porto pareggiando 1-1 in casa dopo il successo esterno. I francesi sbloccano con Dembélé (13’), i portoghesi provano la rimonta con Pepê (27’) ma non riescono a ribaltare il punteggio.



I RISULTATI

Galatasaray – Barcellona 1-2 (tot. 1-2)

Monaco – Sporting Braga 1-1 (tot. 1-3)

Stella Rossa Belgrado – Glasgow Rangers 2-1 (tot. 2-4)

Lione – Porto 1-1 (tot. 2-1)