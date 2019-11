Europa League: due tifosi del Celtic accoltellati a Roma

Notte di violenza a Roma in vista della gara di Europa League tra Lazio e Celtic. Come riporta Il Tempo, due tifosi della squadra di Glasgow, sono stati infatti accoltellati nella zona del centro storico da un gruppo di sette-otto ultras della Lazio che si sono dileguati subito dopo l'aggressione. Le vittime dell'aggressione sono un 52enne (colpito in via Nazionale, all'altezza di via Napoli) e un 35enne (ferito in piazza Beniamino Gigli). Il quotidiano The Scottish Sun ha parlato apertamente di "un'imboscata tesa da teppisti incappucciati e con il volto coperto da maschere e sciarpe. L'aggressione è avvenuta davanti al pub The Flann O'Brien di via Nazionale.