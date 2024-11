Europa League: Bilbao in vetta, poker del Lione

AZ ALKMAAR-GALATASARAY 1-1 Osimhen evita la sconfitta al Galatasaray in un'azione in cui c'è un sapore di "Napoli": l'assist al 43', infatti, per il nigeriano arriva proprio da Mertens, con i due che rispondono al vantaggio iniziale degli olandesi che, dopo appena 2 minuti, passano grazie a Mijnans. Nel finale, i padroni di casa finiscono in dieci per il rosso a Smit e il Galatasaray sembra segnare, ma il potenziale 2-1 viene annullato per fuorigioco ancora di Osimhen, che si vede dunque negare la doppietta e la possibile vetta della classifica per il Galatasaray. Un risultato comunque positivo per i turchi, a quota 11 e a -2 dal primo posto, mentre l'AZ è a metà graduatoria con 7 punti.