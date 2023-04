Europa League: beffa Manchester United contro il Siviglia a Old Trafford, pari tra Leverkusen e Union

EUROPA LEAGUE

Ten Hag rimontato da 2-0 a 2-2 dagli spagnoli, Xabi Alonso recupera nel finale il gol di Boniface

© Getty Images Beffa per il Manchester United che, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, domina ma impatta sul Siviglia 2-2. Nel primo tempo Sabitzer segna una doppietta, nel finale Jesus ed El Nesyri gelano l’Old Trafford. Tutto da rifare per Ten Hag in vista del ritorno. Va vicino al colpo l’Union Saint-Gilloise, che a sorpresa va in vantaggio con Boniface contro il Bayer Leverkusen ma si fa recuperare da Wirtz nel finale: finisce 1-1.

MANCHESTER UNITED-SIVIGLIA 2-2

Clamorosa beffa per il Manchester United, che a Old Trafford si fa rimontare due gol dal Siviglia nel finale: finisce 2-2. Gli inglesi passano dopo soli due minuti con Sancho, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il copione sembra scritto, ma sono gli spagnoli a farsi pericolosi: Gudelj spara alto da buona posizione. I Red Devils alzano ancora il pressing e Antony sfiora il gol con un bel tiro al giro. Al 14’ il risultato si sblocca: Bruno Fernandes vede Sabitzer smarcato al limite dell’area, il tiro dell’austriaco si infila all’angolino. Sette minuti più tardi il centrocampista dello United firma la sua doppietta, ancora una volta con una conclusione precisa che non lascia scampo a Bono. I padroni di casa potrebbero addirittura trovare il tris con Bruno Fernandes, mentre il Siviglia si affida ai calci piazzati per cercare di invertire l’inerzia del match: Rakitic ci prova su punizione dal limite dell’area, ma senza fortuna. In avvio di ripresa ci prova ancora Antony da fuori, anche in questo caso però l’ex Ajax non è preciso. L’esterno brasiliano è in serata: dribbla secco due avversari e tira dal vertice dell’area, colpendo il palo. Lo United non la chiude e il Siviglia trova la clamorosa rimonta: prima è Malacia a firmare uno sfortunato autogol all’84’, poi ci pensa Maguire a deviare, al 92’, il colpo di testa di El Nesyri e fissare il risultato sul definitivo 2-2. Tutto da rifare quindi per Ten Hag, che si giocherà la qualificazione al Sanchez Pizjuan tra sette giorni.

BAYER LEVERKUSEN-ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 1-1

Pareggio 1-1 tra Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise. Come prevedibile sono i padroni di casa a prendere in mano il match, con Wirtz che sfiora l’immediato vantaggio dopo una bella azione personale. I tedeschi fanno girare bene il pallone alla ricerca di spazi, mentre i belgi sono chiusi nella propria metà campo. Le ripartenze ospiti sono affidate a Boniface, che semina il panico nella difesa tedesca ma dal limite dell’area trova la parata di Hradecky. L’Union prende coraggio con il passare dei minuti e continua a spingere: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Kandouss si coordina e colpisce la traversa. La reazione del Bayer arriva con un altro tiro da fuori, ma il destro di Diaby si spegne di un soffio al lato. Il dominio territoriale del Leverkusen continua a inizio ripresa, ma in vantaggio ci vanno gli ospiti: è ancora una volta Victor Boniface a sbloccare il risultato dopo un bell’inserimento in area al 51’. I tedeschi prima accusano il colpo e poi reagiscono: Frimpong sfiora il gol su calcio d’angolo, Wirtz lo trova all’83’ con un bel tiro da fuori area. Termina quindi 1-1, con il discorso qualificazione rimandato al ritorno di giovedì prossimo a Bruxelles.